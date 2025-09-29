Vila defiende la oficialidad del catalán en la UE porque lo avalan "los valores europeos"

Destaca la gestión adecuada de la diversidad como "vehículo esencial de la cultura"

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha dicho que espera sumar muy pronto el catalán, el gallego y el vasco a las lenguas oficiales de la Unión Europea (UE) porque así lo avalan "los valores europeos".

Lo ha dicho en el marco del Ágora Cívica de Mondiacult 2025, en la jornada 'La diversidad lingüística en el mundo de hoy' impulsada por la Conselleria en la sede del Institut d'Estudis Catalans (IEC), que ha reunido a responsables políticos y expertos en educación y lengua, informa en un comunicado de este lunes.

Vila ha destacado las carencias y oportunidades de la diversidad lingüística mundial y ha remarcado la necesidad de una gestión adecuada en tanto que "vehículo esencial de la cultura", y ha puesto el Pacte Nacional per la Llengua como buen ejemplo de gestión de diversidad lingüística.

Ha asegurado que la gestión de la diversidad lingüística tiene "una gran relevancia social" y se ha referido a la prevalencia de la diversidad lingüística en el espacio y en el tiempo, el arraigo de las lenguas en la psique humana o el valor práctico instrumental de los conocimientos lingüísticos.

También ha apuntado que, "mientras algunos estados centralizadores y homogeneizadores de Europa han hecho mucho para la erradicación de la diversidad lingüística en su territorio, la UE como mezcla entre tratado internacional y estado confederal es la organización que más lenguas oficiales ha reconocido de toda la historia de la humanidad, concretamente 24".

LENGUAS FRANCAS Y AUTÓCTONAS

El conseller ha planteado cómo reforzar el papel de las lenguas autóctonas como herramienta de cohesión social "en un momento de cambios demográficos, tecnológicos e ideológicos tan acelerados", y cómo se puede combinar el acceso creciente a las lenguas francas con el inglés sin impactar negativamente en el ecosistema lingüístico local.

"Es un reto de toda la humanidad gestionar adecuadamente la diversidad lingüística para desarrollar un modelo de multilingüismo social que sea autocentrado, que sea sostenible, que sea justo y que sea solidario", ha dicho.