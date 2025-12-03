Yolanda Díaz reclama una Europa con más vertiente social para impedir que crezcan los proyectos políticos "autoritarios"

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, atiende a los medios durante un acto, en la Galería de las Colecciones Reales, a 24 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha exhortado este miércoles a que la Unión Europea (UE) se vuelque con los avances sociales y en el Estado del Bienestar, para así evitar el riesgo de que crezcan los proyectos políticos "autoritarios" en el continente.

"Si Europa no actúa en términos propios, desde luego Europa va a cometer un error histórico. Ahora bien, hay que resolver los problemas de la vida de la gente, porque si no claro que van a crecer los proyectos autoritarios, deslegitimadores (de la democracia)", ha alertado durante intervenir en la jornada 'Cómo prospera la democracia' organizada por 'Le grand continent'.

Díaz ha ilustrado su reflexión con datos de sondeos que, por ejemplo, indican que en España uno de cada cuatro jóvenes defiende hoy proyectos autoritarios o que en Europa uno de cada cinco jóvenes simpatiza con ellos y no con la democracia.

También ha desgranado que hay que preguntarse por qué está ocurriendo esto y ha apuntado que una clave es que ahora Europa tiene 93,2 millones de personas pobres o un 35% de sus trabajadores en precariedad.

Aparte, ha afeado que la UE "miró pata otro lado" cuando el Gobierno húngaro del primer ministro Viktor Orbán trató de prohibir la manifestación del Orgullo en la capital del país, Budapest, que se terminó celebrando con una marcha "absolutamente multitudinaria".

De esta forma, la también ministra de Trabajo ha disertado que la democracia "no es solo ir a votar cada cuatro años" sino garantizar "seguridad a las vidas" de los ciudadanos y dar posibilidad de futuro a los jóvenes, dado que en caso contrario serán "carne de la ultraderecha".

También ha subrayado que Europa se encuentra en una "encrucijada" que debe decidirse por reforzar su autonomía estratégica e industrial, advirtiendo de que si se opta por el "retroceso" la desafección ciudadanía hacia el proyecto comunitario va a ir en aumento.

De esta forma, ha emplazado a legislar sobre el uso de algoritmos para dar más seguridad a los trabajadores y evitar que las empresas europeas estén siendo "golpeadas y discriminadas" por las grandes 'big tech' norteamericanas. "Europa tiene que reaccionar", ha remachado.