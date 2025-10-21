VÍDEO: Planas pide unidad a PP para defender a los agricultores tras recorte de la PAC: "Lograremos un buen resultado"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, interviene durante una sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, a 21 de octubre de 2022, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta de nuevo a preguntas relacionadas con la estabilida - Fernando Sánchez - Europa Press

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reclamado este martes la "unidad" del PP en la defensa de los intereses agrarios, ganaderos y pesqueros de España ante los recortes de la asignación de la Política Agraria Común (PAC) planteados por la Comisión Europea (CE), anticipando que la postura común es la vía para lograr "un buen resultado".

Lo ha expresado durante su respuesta en el Pleno del Senado a una pregunta del senador Vidal Galicia, al que le interesaba conocer las medidas que tomará Planas para revertir el "impacto" de la reforma del nuevo marco de la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2028-2034 para los profesionales del sector, y en concreto, para los de Castilla y León.

El ministro ha anticipado una negociación "larga y difícil" con los responsables europeos del ramo y ha insistido en la necesidad de "permanecer unidos" en torno a una postura común. "Con la determinación del Gobierno y con el apoyo de ustedes, podremos lograr un buen resultado", ha confiado.

Planas ha remarcado que las propuestas de la Comisión Europea han "defraudado" al Gobierno de España, que "no está de acuerdo con ellas", y ha recordado que a principios de septiembre se reunió con las asociaciones profesionales agrarias, las cooperativas alimentarias y las asociaciones pesqueras para fijar la postura común.

Un posicionamiento que se basa en la reconstrucción tanto de la PAC como de la política pesquera común y en el rechazo a la dotación económica planteada, "notoriamente inferior" a la del pasado año, con un 22 % menos para la política agrícola, como también a la cofinanciación nacional de determinadas partidas.

Previamente, el senador Galicia (PP) le ha sugerido a Planas que el Gobierno vete la iniciativa europea y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, emplee ese término en el Consejo Europeo.

Galicia ha advertido que los recortes de la CE van a "perjudicar mucho" a los agricultores y ganaderos al suponer "un cambio de la estructura de pilares básicos" de la PAC. "Se van a perder fondos y cada uno los va a gestionar como quiera", ha lamentado.

