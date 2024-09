VÍDEO:Ribera, sobre desaladora del Bajo Almanzora:"Me arremangaré" desde la Comisión Europea para que Almería tenga agua

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado este martes que se esforzará cuando asuma el cargo de vicepresidencia ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva y comisaria de Competencia de la Comisión Europea para que Almería tenga los recursos necesarios de agua.

"Me arremangaré para que Almería también tenga agua, aunque no sea competencia del Estado", ha contestado durante la sesión de control al Gobierno en el Senado al senador del PP Miguel Ángel Castellón, quien le ha cuestionado si cree que ha sido buena su gestión al frente del Ministerio cuando después de seis años "no ha sido capaz" de acometer la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora, en la provincia de Almería.

La vicepresidenta tercera ha dicho estar "muy satisfecha" con su gestión, añadiendo que siempre ha tendido la mano en cuestiones de agua a la Junta de Andalucía, a la que ha ayudado siempre que se lo ha pedido. "Y con quien seguimos manteniendo reuniones mensuales", ha precisado.

Ribera ha señalado que una DANA se llevó por delante esa desaladora y la dejó sin posibilidad de ser utilizada en 2008. "Lo que ocurre es que hasta junio de 2018 nadie hizo absolutamente nada al respecto, y nada es nada. Tuvimos que empezar de cero", ha indicado, para criticar la actitud del Gobierno de Mariano Rajoy, del PP, al respecto.

En este sentido, ha subrayado que el Gobierno ha tenido que recuperar algo que debía haber estado incorporado desde el principio, en concreto la protección frente a inundaciones y los efectos del cambio climático, para lo que ha sido necesario tramitación de evaluación ambiental.

Ribera ha reivindicado la capacidad del Gobierno para apoyar a la Junta de Andalucía, que "es quien es competente en materia de aguas". "Y créame, va funcionando", ha apostillado, antes de añadir que es ahora cuando se está atendiendo a problemas que con el PP en Moncloa no se resolvían.

