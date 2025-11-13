MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha celebrado la aprobación en el Congreso de los Diputados de una proposición de ley para unificar los medios de solución de controversias, conocidos como MASC, ha informado la entidad en un comunicado.

Se trata de una de las principales demandas planteadas por el ICAM "para corregir la aplicación desigual de la Ley 1/2025 y garantizar una interpretación unificada de los requisitos de los medios adecuados de solución de controversias".

La iniciativa ha sido impulsada por el Grupo Parlamentario Popular y respaldada por una amplia mayoría --185 votos a favor, 16 en contra y 149 abstenciones--, con la que se reclama al Gobierno reformas urgentes para "evitar la fragmentación interpretativa que, desde su entrada en vigor, ha generado inseguridad jurídica y desigualdad en el acceso a la justicia".

El ICAM viene alertando desde abril al Ministerio de Justicia de "los efectos dispares que la Ley estaba provocando en los juzgados de todo el país" pidiendo una intervención urgente para unificar criterios.

"El Congreso ha reconocido hoy que no puede haber justicia con normas que se aplican de forma distinta según el juzgado", ha declarado el decano del ICAM, Eugenio Ribón, que ha detllado que esta iniciativa "responde a una necesidad real: si no se corrigen las disfunciones de la Ley 1/2025, los ciudadanos no sólo están obligados a acudir a procedimientos alternativos sino que no saben en qué casos ni con qué consecuencias, dependiendo del órgano judicial que les toque".

Se trata de "un paso hacia la coherencia judicial". Entre las medidas aprobadas se encuentra la ampliación de las excepciones al requisito de acudir a un MASC previo a interponer demanda, como el juicio monitorio, desahucios, reclamaciones de comunidades de propietarios o procedimientos de familia con menores, siendo una de las reclamaciones expresas del ICAM.

El texto también insta al Ejecutivo a promover reformas normativas y reglamentarias que aseguren una aplicación uniforme de los MASC en todo el territorio, además de elaborar el estatuto de la tercera persona neutral con participación de los operadores jurídicos y formación específica a jueces, fiscales, abogados, procuradores y demás operadores jurídicos.

Desde el ICAM se ha subrayado que esta victoria parlamentaria "no es un punto final sino el inicio de un proceso que debe traducirse en reformas legales y operativas. "Seguiremos vigilantes para que los compromisos adquiridos hoy no se queden en papel mojado", ha asegurado el decano.