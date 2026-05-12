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MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha lanzado la campaña 'De abogado a diputado. Por una pasarela al RETA justa' para reclamar una solución "urgente, completa y garantista" que asegure una transición "justa, real y sin exclusiones" para los mutualistas, ante la votación parlamentaria prevista el próximo 20 de mayo.

La iniciativa, que el ICAM ha detallado en un comunicado, busca movilizar a la abogacía y trasladar a los grupos parlamentarios la situación de miles de profesionales que, tras décadas de ejercicio, afrontan pensiones "insuficientes" o "incompatibles con unas condiciones mínimas de subsistencia".

A través de una plataforma web, los mutualistas pueden firmar y remitir una carta a los diputados del Congreso en la que reclamen una solución "urgente, completa y garantista" y adviertan de que la reforma solo será efectiva si garantiza una pasarela "justa, real y para todos los mutualistas afectados". "El éxito de esta ley se medirá por su capacidad de no dejar a nadie atrás", recoge el texto.

La campaña incluye testimonios de abogados y abogadas mutualistas con largas trayectorias profesionales, muchos de ellos vinculados al Turno de Oficio, que denuncian pensiones que en algunos casos apenas alcanzan entre 200 y 400 euros mensuales tras toda una vida de ejercicio.

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha asegurado que la institución ha estado "desde el primer momento" al lado de los mutualistas, impulsando propuestas y poniendo sus recursos al servicio de una solución "justa, viable y urgente". Asimismo, ha subrayado que detrás de esta reivindicación hay profesionales que han dedicado su vida a "defender derechos" y que ahora necesitan ser escuchados.

Según ha señalado el ICAM, la campaña se acompaña de dos spots audiovisuales basados en testimonios reales, así como de materiales informativos que se distribuirán en espacios colegiales para implicar al conjunto de la profesión en este proceso.

La Junta de Gobierno ha advertido de que la tramitación parlamentaria entra en una fase "decisiva" y ha insistido en que la oportunidad solo será válida si la respuesta final es "justa, suficiente y no deja a ningún compañero o compañera atrás".

Por otro lado, el ICAM ha informado de que facilitará de forma excepcional el uso de togas a los colegiados que participen en la concentración convocada el 23 de mayo en Madrid por asociaciones de abogados mutualistas. El préstamo podrá realizarse desde el 22 de mayo en distintas sedes judiciales y las prendas deberán devolverse antes del 25 de mayo.