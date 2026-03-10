'Programa Executive ICAM Consejeros de Gobierno Corporativo' - ICAM

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha puesto en marcha la tercera edición del 'Programa Executive ICAM Consejeros de Gobierno Corporativo', una iniciativa formativa orientada a preparar a quienes integrarán los órganos de gobierno de las compañías, según ha informado la institución en un comunicado.

Durante el acto de apertura, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha subrayado el papel creciente de los juristas en los consejos de administración y ha recordado que el programa nació de una convicción compartida sobre la evolución del gobierno corporativo.

"La abogacía, junto con otras profesiones, debía ocupar un espacio natural en los órganos de gobierno de las empresas. Tres ediciones después, esa intuición se ha visto confirmada por la evolución de las propias organizaciones", ha señalado Ribón, quien ha añadido que "el consejo de administración se ha transformado en el núcleo estratégico de las organizaciones, y el perfil jurídico es cada vez más decisivo en su funcionamiento".

Dirigido por los abogados José Ramón Couso, diputado y presidente de la Sección de Derecho Bancario del ICAM, y Alicia Muñoz Lombardía, vicesecretaria del consejo de Santander España, el programa se desarrolla a lo largo de 70 horas de formación estructuradas en 24 módulos.

Las sesiones abordan los principales ámbitos del gobierno corporativo y cuestiones emergentes en la agenda de los órganos de gobierno como los criterios ESG, el compliance, la transformación digital, la ciberseguridad, la gestión de crisis o la comunicación del consejo. Además, incluye una jornada extraordinaria dedicada a la simulación real de un consejo de administración, en la que los participantes reproducen los procesos de deliberación y toma de decisiones. "No es solo transmisión de conocimiento técnico. Es entrenamiento en gobernanza para generar un impacto real", ha recalcado el decano.

En su tercera edición, el curso reúne a más de una treintena de ponentes, entre consejeros, secretarios de consejo y altos directivos procedentes del ámbito empresarial, institucional y académico, entre ellos Domingo Armengol, secretario del consejo de administración de BBVA; Óscar Calderón, secretario general y del consejo en CaixaBank; Belén Romana, consejera independiente en Inditex, Werfen, SIX y Santander y expresidenta de SAREB; y Coriseo González Izquierdo, consejera independiente en AENA y Atalaya Mining Copper.

También participan perfiles como Marta Blanco, presidenta de CEOE Internacional; Francisco Serrano, presidente de Ibercaja; Ana Buitrago, consejera independiente, CEO en The Gere Foundation y diputada tercera de la Junta de Gobierno del ICAM; Isabel Torremocha, corporate board member en Repsol y former managing director en Accenture; Margarita Delgado, exsubgobernadora del Banco de España; y Coloma Armero, abogada y consejera independiente de Indra.

La puesta en marcha de esta tercera edición se produce tras el balance positivo de las dos primeras convocatorias, que han consolidado el programa como una referencia para profesionales interesados en asumir responsabilidades en órganos de administración y supervisión empresarial. "Gobernar bien no es evitar el riesgo. Eso equivaldría a paralizar la actividad empresarial. Gobernar bien es gestionar el riesgo con inteligencia, con información suficiente y con integridad", ha concluido Ribón.