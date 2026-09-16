Colegio de Abogados de Madrid.- El ICAM reúne a más de 30 expertos para analizar los retos regulatorios del sector farmacéutico

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MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) inaugura este jueves el V Congreso de Derecho Farmacéutico, un encuentro que reunirá durante dos jornadas a más de una treintena de expertos y representantes del ámbito jurídico, sanitario, farmacéutico y biotecnológico para analizar los principales retos regulatorios que afrontan estos sectores en España y la Unión Europea.

La apertura institucional contará con la participación del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla; la directora general de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Pilar Jimeno; el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Manuel Martínez del Peral; el diputado de la Junta de Gobierno del ICAM Javier Mata; y la presidenta de la Sección de Derecho Farmacéutico del ICAM, Nuria Amarilla, impulsora del encuentro, según informa la institución colegial.

El encuentro se celebra en un momento de especial intensidad regulatoria, marcado por profundas transformaciones normativas, científicas e industriales tanto en España como en la Unión Europea, y analizará su impacto jurídico sobre los sectores farmacéutico, biotecnológico y sanitario.

A lo largo de dos jornadas, el Congreso reunirá a más de una treintena de representantes y especialistas de los ámbitos jurídico, institucional, farmacéutico, sanitario y biotecnológico.

El programa incluye siete sesiones de análisis y debate, en las que se abordará la actualidad del Derecho Farmacéutico; la confluencia normativa entre el Proyecto de Ley de Salud Digital; el Digital Omnibus y la regulación europea de productos sanitarios (MDR); el nuevo papel jurídico de las organizaciones de pacientes en la prestación farmacéutica; y los límites y responsabilidades en la prescripción y dispensación del medicamento veterinario.

Además, el encuentro pondrá el foco en algunas de las reformas llamadas a marcar el futuro inmediato del sector: los avances hacia el Reglamento europeo de Biotecnología, el Proyecto de Real Decreto de Precio y Financiación de Medicamentos y los retos derivados de la futura aplicación del paquete farmacéutico europeo.

Entre los participantes figuran representantes del Ministerio de Sanidad, la AEMPS, el Parlamento Europeo, Farmaindustria, ASEBIO y compañías farmacéuticas y despachos especializados.