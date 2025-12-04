El ICAM celebrará una sesión del Foro Justicia en homenaje a Ruth Bader Ginsburg con la presidenta del Supremo

Sesión especial del Foro Justicia ICAM en homenaje a Ruth Bader Ginsburg - ICAM

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) celebrará el próximo miércoles una sesión especial del Foro Justicia ICAM en homenaje a Ruth Bader Ginsburg, con la participación de la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló.

Según ha informado el ICAM, la sesión tendrá lugar a las 9.30 horas en la sede colegial y rendirá tributo a la trayectoria de quien fuera magistrada del Tribunal Supremo de los Estados Unidos entre 1993 y 2020, y figura clave en la transformación del Derecho en materia de igualdad, independencia judicial y garantías constitucionales.

A cinco años de su fallecimiento, el legado de Ginsburg sigue vivo en las sentencias que marcó, en los precedentes que construyó y en la forma en que el Derecho entiende hoy la no discriminación por razón de género.

Como abogada, indican desde el ICAM, "diseñó una arquitectura jurídica que desmanteló los estereotipos legales desde dentro del sistema, abriendo camino a una jurisprudencia de la igualdad sustantiva". Como jueza, "sostuvo con firmeza la independencia del Poder Judicial frente a cualquier ideología y convirtió el voto discrepante en una herramienta de pedagogía constitucional".

La sesión será inaugurada por el decano del ICAM, Eugenio Ribón, y contará con la intervención institucional de la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló. Participarán también los vocales del Consejo Gema Espinosa y Carlos Hugo Preciado, así como la decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo. La periodista Verónica Sanz será la encargada de presentar y moderar el encuentro.