El juez cita al administrador concursal de Tubos Reunidos, a empresa y sindicatos para el día 26

Decenas de trabajadores montan piquetes mientras tiene lugar la Asamblea de Tubos Reunidos, a 7 de mayo de 2026, en Amurrio, Álava, País Vasco (España). Tras confirmarse el pasado lunes que la empresa Tubos Reunidos ha solicitado el concurso de acreedores - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO 12 May. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 7 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz, con competencias en Mercantil, ha convocado a la administración concursal de Tubos Reunidos, la empresa y a los representantes legales de los trabajadores para que el próximo día 26 comparezcan en el juzgado al objeto de exponer y justificar, en su caso, la procedencia de continuar con la tramitación de las medidas colectivas conforme a lo previsto en el texto refundido de la Ley Concursal (TRLC), según ha informado ESK.

Este juzgado de Vitoria ha dictado dos autos en los que declara en concurso voluntario de acreedores a siete sociedades del grupo Tubos Reunidos y nombra administrador concursal.

En uno de los autos se declara conjuntamente en concurso de acreedores a Tubos Reunidos Group S.L.U., con plantas en Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia), y a Tubos Reunidos Premium Threads S.L., con centro en Iruña de Oca (Álava).

En otro auto, la titular del juzgado ha acordado declarar conjuntamente en concurso de acreedores a Tubos Reunidos Services S.L.U., Aplicaciones Tubulares S.L.U., Tubos Reunidos GMBH (Alemania), Tubos Reunidos América INC (EE.UU) y RDT INC (EE.UU). En ambos casos, el juzgado ha nombrado administrador concursal a PKF- Attest Concursal S.L.P.

ACTIVIDAD PARADA

Por su parte, desde el sindicato ESK han señalado que la actividad de la planta de Amurrio de Tubos Reunidos sigue parada "totalmente", tras acceder a la empresa en autobuses fletados por la dirección "poca gente, y de producción muy poca". "Sí ha entrado algo más gente de estructura de la empresa", han añadido.

ESK celebrará una asamblea este miércoles por la tarde, para la que los responsables del sindicato están intentando asesorarse, una vez se ha declarado en concurso el grupo siderúrgico, para trasladar la información a sus afiliados.

"Necesitamos tener toda la información de inicio de este concurso, entregada en el juzgado y una reunión con el administrador concursal para poder decidir cualquier cosa", han explicado, para concluir que en al asamblea de mañana expondrán "todo" y decidirán "lo que sea necesario decidir".