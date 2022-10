La abogada experta en 'In house' Silvia Madrid se suma al proyecto de Juan Gonzalo Ospina como vicedecana

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La abogada Silvia Madrid acompañará a Juan Gonzalo Ospina en el proyecto Ahora Abogacía como candidata a vicedecana en las próximas elecciones del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) del 20 de diciembre.

La aspirante a vicedecana, experta en el área 'In house', se unió hace algunas semanas a la candidatura liderada por el abogado penalista bajo el paraguas de Ahora Abogacía, teniendo una labor importante en la confección del programa electoral.

Entre los nombres de su lista, figuran los abogados Juan Ramón Montero y Pilar Sánchez-Bleda. También destaca el profesor Felipe Debasa Navalpotro, abogado no ejerciente que se encargaría de crear un Consejo Académico compuesto por las facultades de Derecho de la Comunidad de Madrid que actuaría como un órgano asesor de la Junta de Gobierno del ICAM.

"Me uno a la candidatura de Ospina para impulsar la modernización del ICAM y dinamizarlo", ha subrayado la candidata. Según la letrada, "el Colegio tiene que conectar con la realidad de vivimos los miles de abogados madrileños en un mundo cambiante y que nos obliga a adaptarnos continuamente a los nuevos desafíos".

Silvia Madrid es la responsable del Departamento Jurídico y de Cumplimiento Normativo y DPO de Unicredit para España y Portugal, asesorando a las áreas de banca corporativa, banca de comercio exterior y área de mercados de capitales. También es responsable del Programa de Responsabilidad Social Corporativa y miembro del Consejo de Dirección de Unicredit.

Experta en compliance financiero, Silvia Madrid inició su carrera en 1994 en la Asesoría Jurídica del Banco Central Hispano. Posteriormente, ha sido letrada del Banco Santander, asociada del bufete neoyorkino White & Case y responsable de los servicios jurídicos para el sur de Europa de The Royal Bank of Scotland (RBS).

La letrada ha sido miembro del Comité de Derecho Bancario de la "Association of the Bar of the City of New York", y actualmente es Miembro de la Asociación Pro Bono España y Socia de Women in a Legal World (WLW).

Licenciada en Derecho y Ciencias Empresariales por la Universidad de Comillas ICADE (E-1), ha completado su formación académica en diversas universidades norteamericanas: Harvard Law School, la Universidad de los Ángeles (UCLA), Fordham University School of Law de Nueva York y en la New York University.

Entre otras, ha obtenido las becas de la Fundación Rafael del Pino, beca Goethe por su excelencia académica, y la beca W50 de UCLA para participar en un programa que selecciona a las 50 mujeres del mundo con mayor potencial para prepararse como futuras miembros de Consejos de Administración.

INTERNALIZACIÓN

Por su experiencia internacional, Silvia Madrid tendrá un rol importante en el proyecto de internacionalización del ICAM que promueve la candidatura de Ospina para hacer de Madrid una capital mundial del Derecho.

La brillante trayectoria de Silvia Madrid acumula una docena de premios jurídicos, desde el 40 under 40 de Iberian Lawyer en 2009, hasta el galardón Compliance Officer del Año otorgado por la Asociación Española de Compliance (ASCOM) en diciembre de 2021.

Según Juan Gonzalo Ospina, que concurre como candidato a decano del ICAM, "el perfil de Silvia Madrid refleja muy bien el equipo que hemos confeccionado: un grupo de profesionales brillantes en sus áreas y capaz de abordar los retos de modernización que plantea el siglo XXI".

CONCILIACIÓN DE LA VIDA PROFESIONAL Y FAMILIAR: UNA PRIORIDAD

Aparte de su perfil financiero, Silvia Madrid es una activa defensora de las medidas de conciliación de la vida profesional y familiar. Madre de cuatro hijos, "sé lo que supone la conciliación especialmente en los momentos de maternidad".

Por ello, Silvia Madrid ha anunciado la inclusión en el programa electoral de Ospina de la exención en el pago de las cuotas colegiales a las abogadas durante el primer año de maternidad para favorecer las bajas y la recuperación de la actividad.

El programa electoral incluye otras medidas en apoyo de la maternidad como impulsar el acuerdo con las instituciones para que previo al nacimiento de hijo se puedan suspender los plazos y señalamientos al menos dos meses previos al alumbramiento, favoreciendo el descanso de la futura madre y evitando el estrés que supone tramitar procedimientos en las semanas previas a la maternidad.

También se incluyen medidas dirigidas a la corresponsabilidad parental, "lo que favorecerá la igualdad entre hombres y mujeres", señala Madrid.