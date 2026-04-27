El 16% de los médicos de Osakidetza secundan la huelga de este lunes en el turno de mañana

Archivo - Médicos de Osakidetza durante una manifestación - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

VITORIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de médicos de este lunes en el turno de mañana de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud ha sido del 16,02%, según los datos provisionales aportados por el Gobierno de Euskadi.

El seguimiento de esta nueva jornada de huelga, convocada contra el proyecto de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, ha sido de un 17,67% en Bizkaia.

Por detrás se ha situado el respaldo a esta jornada de paros entre los médicos de Gipuzkoa (16,27%) y Álava (11,15%), según la información aportada por el Departamento de Salud.