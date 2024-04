Dice que "el sececionismo ya no da más de sí" y pide que en Euskadi no se intente ser "más Puigdemont que Puigdemont"



El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha realizado un llamamiento este lunes a votar al candidato del Partido Popular a lehendakari, Javier de Andrés, para evitar que el próximo 21 de abril EH Bildu pueda llegar al Gobierno vasco. "Bildu teme más al voto del PP que a 10 del PNV y a 1.000 del PSOE", ha asegurado.

Feijóo, que ha intervenido en un mitin en la localidad vizcaína de Getxo, ha afirmado que "el sececionismo ya no da más de sí en ninguna de sus formas", y ha pedido que en Euskadi no se intente ser "más Puigdemont que Puigdemont" para "pelear con los independentistas catalanes para ver quién espanta más empresas" o quien "promueve más fractura social". "Estamos ante la oportunidad de hacer historia en el País Vasco", ha añadido.

A su juicio, en Euskadi "hay un partido que quiere estirar el pasado, que es el PNV; otro partido que quiere reescribir el pasado, que es Bildu; otro partido que reniega del pasado porque ya no tiene presente y su único futuro es hacer de bisagra con Bildu o con el PNV, que es el PSE-EE; y después, hay un partido que quiere abrir una nueva etapa histórica en Euskadi, que es el PP".

Alberto Núñez Feijóo ha recordado que el candidato del PSE-EE, Eneko Andueza, "ha dado su palabra de que nunca jamás pactará con Bildu". "Claro que, cuando se le pregunta por qué pacta con Bildu el Gobierno de Navarra, dice que eso es un problema de Navarra. Cuando se le pregunta por qué le ha dado el Ayuntamiento de Pamplona a Bildu después de perder las elecciones, dice que eso es un problema local. Y cuando se le pregunta por qué Bildu gobierna con Sánchez y Sánchez con Bildu en Madrid, dice que eso él no le confiere", ha reprochado.

Asimismo, ha señalado que, cuando se le cuestiona por "el acuerdo encapuchado entre el PSOE y Bildu en Madrid, dice que él no ha sido consultado". "Es decir, es un candidato fiable", ha ironizado.

Feijóo ha dicho que, "por si fuera poco", el lema de su campaña es "el que decide". "¿Pero no estaba claro que había decidido ya no apoyar a Bildu?. Al final, hay muchos socialistas que cambian de opinión. Eso se dice en Madrid. En el resto de España se dice que hay muchos socialistas que mienten. Yo no sé si el candidato socialista en Euskadi miente o no, lo que sí sé es que su partido ha mentido mucho y con mucha intensidad", ha indicado.

ARAGONÈS Y EL REFERÉNDUM

Según ha apuntado, "solo hay que escuchar hoy al señor Aragonés en el Senado", cuando el president ha acudido a defender la amnistía y ha dicho que, "de la misma forma que un día como hoy era inconstitucional la amnistía y, al día siguiente ya es constitucional, un día como hoy es ilegal el referéndum y al día siguiente será legal" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Para el presidente del PP, "esos no mienten, hay que reconocerlo, siempre han dicho lo mismo: amnistía y referéndum". "El que nos miente es el PSOE de forma constante y continua", ha subrayado.

Tras asegurar que el PP quiere "escribir una nueva página en la historia de Euskadi", ha advertido de que es "un momento histórico para hacer valer la Constitución, el Estatuto de Gernika y los Fueros, en lugar que usarlos de excusa cada vez que el Gobierno Vasco no es capaz de resolver un problema".

A su juicio, hay que dejar de hacer "seguidismo a los nacionalistas y a los independentistas, que nada traen a una tierra, y dejar los intereses ideológicos y personales al margen, para trabajar por el pueblo". "Se vote lo que se vote, se piense lo que se piense, todos coincidimos en que Euskadi puede dar mucho más de sí. Y después de tanto tiempo, lo que ya no da más de sí es el secesionismo en ninguna de sus formas", ha asegurado.

El presidente del PP ha recordado el cambio de candidatos que ha habido de cara al 21 de abril, sobre todo el del PNV, "para parecer ser lo que no son". "Resulta que se cargan a todos los candidatos y ahora dicen que quieren un cambio. Hombre, después de 40 años gobernando, parece razonable que usted de cambio nada", ha remarcado.

Alberto Núñez Feijóo ha subrayado que, para un cambio "de verdad", el PP tiene que ser "decisivo en la política vasca", porque el actual Gobierno PNV-PSE está "agotado".

"EL SECTARISMO" DE EH BILDU

Tampoco cree que "el cambio lo traiga Bildu, que ofrece el mismo socio, el PSOE, y el mismo objetivo, pero con más extremismo y con más sectarismo". "PNV, Bildu y PSE-EE son más de lo mismo. Solo el PP representa algo diferente", ha dicho.

Núñez Feijóo ha manifestado que el PSE-EE solo ha tenido la Lehendakaritza gracias al apoyo del PP y ha recordado que "resulta que con el Partido Popular no se puede pactar". "Si con el PP no se puede pactar, Patxi López debería pedir perdón a todo el PSE por ser Lehendakari gracias al PP de Euskadi", ha explicado.

Por ello, ha afirmado que estas elecciones son cosa de tres: del PNV, EH Bildu y el PP, porque el PSE-EE es "un partido bisagrista". "Puede gobernar con Bildu, puede gobernar con el PNV o puede gobernar con los dos a la vez", ha subrayado.

No obstante, ha asegurado que "solo hay dos caminos: el mismo de siempre, con los mismos de siempre, con la matraca de siempre, con los nacionalistas; o aprender y emprender nuevos retos, alcanzar nuevas metas para las familias, para los trabajadores, y para las empresas vascas". "Ese es nuestro marchamo político", ha aseverado.

Por ello, ha dicho que los vascos no se deben dejar "liar" por quienes dicen que "juran no pactar nunca con este, aunque pacte a cien kilómetros", o tenga "un presidente del Gobierno socialista gracias a ellos, después de perder las elecciones".

Además, ha defendido que el PNV "ha perdido su personalidad", y ha asegurado que el objetivo de los socialistas "es mantener a Sánchez en el Gobierno entregando a las comunidades autónomas a los nacionalistas y a los independentistas".

"El PSOE ha mutado, se ha convertido en el Partido Sanchista y ya no es el que defendía la Constitución, el Estatuto, y exigía que todos los ciudadanos seamos iguales ante la ley y que no haya amnistías que suponen el mayor caciquismo desde Franco en España", ha remarcado.

A su entender, "lo que está claro es que el PP jamás votará a Bildu", mientras que "otros le deban la presidencia". Por ello, ha dicho que el voto al PP es "un voto muy claro al Constitucionalismo, al Pacto de la Transición, al Pacto de Ajuria Enea", y garantía de que "no hay políticos con prebendas a los que se les borre el delito de sedición, de malversación, de corrupción y de terrorismo".

"EL TEMOR" DE EH BILDU AL VOTO DEL PP

Además, ha defendido el voto al PP, que "sirve para incomodar a Bildu". "Le teme más a un voto del PP que a 10 votos del PNV y a 1.000 votos del PSOE", ha afirmado, para precisar que sabe que, con el PP, "jamás va a poder llegar a las instituciones". "Sin embargo, con los votos del PSOE y del PNV sí podrá llegar a las instituciones. Por eso claramente os decimos, votar al PP es no votar a EH Bildu", ha mantenido.

Feijóo ha preguntado qué liderazgo quieren los vascos en Euskadi: "pelear con los independentistas catalanes para ver quién espanta a más empresas y a más inversiones fuera del País Vasco; pelear por ver qué partido logra promover la mayor fractura social en Euskadi; ver quién plantea nuevos desafíos en la convivencia en lugar de unir a la sociedad vasca; intentar ser más Puigdemont que Puigdemont".

"De esto no va Euskadi en absoluto. De esto van los partidos que gobiernan juntos, el PNV, PSE-EE, Bildu, Sumar y Podemos, el PP no. Nosotros no queremos ser más Puigdemont que Puigdemont. Nosotros no queremos ser Puigdemont", ha aseverado.

El líder popular ha asegurado que "no es necesario elegir entre lo malo conocido y lo peor". "Está el PP, que es la ruptura del 'establishment' vasco"", ha enfatizado.