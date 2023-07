Andueza afirma que el PP ha tenido que "esconder" a Feijóo porque "sus mentiras y difamaciones son insostenibles"

El líder del PSE cree que más que Urbason para su lumbalgia, lo que hay que suministrar al candidato del PP es "el suero de la verdad"



VITORIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado que el PP ha tenido que "esconder" a Alberto Núñez Feijóo, evitando su participación en el debate entre candidatos de este pasado miércoles y suspendiendo varios actos de campaña, porque resultaba "insostenible" que continuara con sus "mentiras y difamaciones" en actos públicos e intervenciones en medios de comunicación.

Andueza, que este jueves ha participado en un acto electoral del PSE-EE en Vitoria-Gasteiz, ha destacado el "significativo" hecho de que Feijóo no participara en el debate celebrado este miércoles en TVE entre los candidatos del PSOE, Sumar y Vox a la Presidencia del Gobierno.

"Ayer hubo una ausencia notable, la del líder del principal partido de la oposición", ha señalado Andueza, quien ha atribuido la no participación de Núñez Feijóo a la decisión del PP de "esconder a su candidato". "Han decidido dejarle en casa; lo han escondido contándonos, en sus propias palabras, lo que sería una inexactitud", ha añadido.

UN CANDIDATO 'CON TIRÓN'

El dirigente del PSE, que ha recordado que el Partido Popular ha argumentado que Núñez Feijóo padece lumbalgia, ha ironizado sobre este hecho al afirmar que "si el PP quería un candidato 'con tirón', ya lo tiene". En la misma línea, ha afirmado que más que suministrar un antinflamatorio como 'Urbason' para que se recupere de su lumbalgia, lo que habría que dar al candidato 'popular' es "un poco de suero de la verdad, a ver si dice alguna de una vez por todas".

"El caso es que el PP ha decidido esconder a su candidato poniendo cualquier tipo de excusas porque, evidentemente, era insostenible que siguiera diciendo tantas mentiras y tantas inexactitudes", ha manifestado Andueza, quien ha denunciado que Núñez Feijóo "lleva toda la campaña mintiendo y difamando".

El lider del PSE también ha reprochado al presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno que se esté dedicando a

"atacar" a las instituciones, y ha destacado que alguien que actúa de esta forma "no se merece ser presidente de todos los españoles".

"VOX EXIGE Y EL PP CUMPLE SUSN DESEOS"

Por otra parte, Andueza ha subrayado que en las últimas semanas ha quedado "claro" que quien realmente "manda" en el PP "es Vox". "Vox exige y el PP cumple sus deseos; Vox ordena y el PP ejecuta", ha manifestado.

Como ejemplos, ha destacado que cuando "Vox dice que la violencia machista no existe, el PP elimina todas las consejerías de igualdad" en las autonomías que gobierna, y que cuando la formación dirigida por Santiago Abascal afirma que el cambio climático "es un cuento", "el PP elimina todas las consejerías de medio ambiente".

"Vox ordena meter a los negacionistas y a los más extremistas de la política española en los gobiernos; y el PP no solo le mete, sino que además les rinde honores", ha añadido.

En este sentido, se ha preguntado si "de verdad" alguien puede pensar que "es lo mismo tener un gobierno del Partido Socialista o un gobierno del PP con Vox?". "¿De verdad que es lo mismo tener un gobierno que revaloriza las pensiones en un 15% y otro que tan solo las sube un 0,25%; de verdad que es lo mismo tener un país con trabajadores con salarios dignos y con contratos indefinidos, que tenerlos con contratos precarios y salarios indignos?", ha añadido.

El dirigente socialista ha subrayado que mientras el PSOE "protege" a las mujeres y trabaja por la igualdad entre sexos, el PP y Vox quieren tenerlas "como vasijas" y "niegan que hay miles de mujeres que han sido asesinadas por machistas".

Por ese motivo, ha pedido el voto para el PSOE y ha animado a la participación en las elecciones del domingo, en las que ha advertido de que "están en juego las pensiones, las becas, los servicios públicos, la igualdad, la prosperidad, la modernidad, el bienestar, los derechos, las libertades y el futuro de todos".

"NO DESPERDICIAR VOTOS"

"No se puede desperdiciar ni un solo voto dando un voto a aquellos partidos que sabemos que no van a llegar al porcentaje necesario para conseguir su escaño, porque eso es hacerle un favor a la derecha", ha afirmado el dirigente del PSE, que también ha llamado a "no desperdiciar" el voto dando el apoyo a aquellos partidos que van a tener entre cuatro y siete escaños, dado que estos "no van a poder parar a la derecha".

Andueza también ha advertido de la importancia de evitar el voto a las formaciones "que todavía no han dicho a la ciudadanía si van a apoyar en la investidura a Sánchez o a Feijóo". Por todo ello, ha subrayado que el PSOE es "el único partido que es capaz de parar a la derecha y a la extrema derecha".

RESPUESTA A ORTUZAR

En su intervención, Andueza ha respondido a las afirmaciones realizadas este pasado miércoles por el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, quien manifestó, en referencia a la reciente visita de Pedro Sánchez a Euskadi, que hay quien piensa que "viniendo unas pocas horas", van a "obrar milagros" en el País Vasco.

El líder de los socialistas vascos ha mostrado su "orgullo" por el hecho de que el presidente del Gobierno "encuentre un hueco en su ajetreada agenda y en sus compromisos internacionales" para "venir a Euskadi a explicar cuál es su proyecto".

"A algunos parece que les duele que a los socialistas nos importe Euskadi", ha dicho Andueza, que ha afirmado que mientras Sánchez ha venido a Euskadi a dar a conocer sus propuestas, "otros cuando van a Madrid van a lo que van: a negar los derechos laborales a los trabajadores votando en contra de la reforma laboral; y a negar los derechos a los jóvenes vascos para acceder a una vivienda votando en contra de la ley de vivienda".

GONZÁLEZ Y LIBERAL

En el acto también ha intervenido la secretaria general del PSE-EE de Álava, Cristina González, que ha advertido de que el "objetivo final" de la derecha es "privatizar buena parte" de las políticas sociales y sanitarias para que esos servicios "se los pague no el que los necesite, sino el que pueda".

Por su parte, la candidata alavesa al Senado, Julia Liberal, ha repasado las leyes impulsadas por el PSOE para "favorecer y facilitar" la vida de los ciudadanos.

Como ejemplo, ha citado la Ley de Memoria Democrática, sobre la que ha subrayado que "garantiza el reconocimiento de las víctimas del franquismo, de las que PP-Vox no habla porque para ellos no existen".