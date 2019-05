26M.- Izagirre (EH Bildu) asegura que garantizará "unas condiciones laborales dignas" a las trabajadoras de residencias

Publicado 10/05/2019 15:43:55 CET

SAN SEBASTIÁN, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de EH Bildu a diputado general de Gipuzkoa, Juan Karlos Izagirre, ha asegurado que la coalición soberanista garantizará "unas condiciones laborales dignas" a las trabajadoras de residencias de mayores del territorio histórico.

En un acto electoral frente a la residencia Egogain de Eibar, Izagirre ha recordado que este viernes se cumplen "62 días de huelga en las residencias de Gipuzkoa".

"Dos largos meses en los que miles de personas mayores no están recibiendo un cuidado digno", ha lamentado. Además, ha denunciado que la Diputación "no cuida como se merecen a las miles de mujeres cuidadoras de nuestras residencias y centros de día".

"Ellas se han visto obligadas a movilizarse porque de la mano de PNV-PSE afrontan ya su tercer año de congelación salarial; mientras ven cómo se lleva el viento el compromiso de reducir la brecha salarial que algunos adoptan cada 8 de marzo", ha denunciado.

Izagirre ha señalado que durante la legislatura 2011-2015, "con un 30% menos de presupuesto", el Gobierno foral de Bildu "fue capaz de mejorar año tras año las condiciones laborales de más de 5.000 trabajadoras",

Sin embargo, ha lamentado que ahora PNV y PSE-EE, que "sacan pecho porque baten todos los récords de recaudación", no consideran "relevante" el cuidado de las personas en sus políticas. "No hay más que ver a las 5.000 trabajadoras de residencias a quienes han cerrado la puerta de la Diputación, mientras siguen pagando a las empresas por servicios que no están prestando durante la huelga", ha señalado.

Además, ha manifestado que en la residencia Egogain "han comenzado a recortar los ratios de personal porque, según el PNV, el servicio que prestan es muy caro". "También lo hemos visto con las cientos de cuidadoras familiares a quienes han recortado en más de 1.000 euros al año la prestación económica que recibían", ha añadido.

Izagirre se ha comprometido a financiar en la próxima legislatura "el acuerdo que alcanzaron la mayoría sindical y patronal para la mejora de las condiciones laborales del sector", el cual "PNV y PSE hicieron descarrilar".