Frente Amplio advierte de que estas elecciones son "un referéndum entre vivienda y rentismo"

SAN SEBASTIÁN, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Frente Amplio-Fronte Zabala al Congreso por Gipuzkoa, Lander Martínez, ha advertido de que las elecciones generales del 29 de noviembre van a ser "un referéndum entre vivienda y rentismo" y ha criticado que PNV y PSOE "no ofrecen soluciones a la crisis habitacional".

Frente Amplio ha iniciado este jueves la campaña electoral en el Aquarium de San Sebastián con un encuentro presentado por Lidia Ucher, que ha contado con la participación, además de Martínez, de la candidata de Frente Amplio-Fronte Zabala al Congreso por Gipuzkoa, Rosa Rubio, además de Rubio, del candidato al congreso por Bizkaia, Lander Martínez, el candidato al Congreso por Álava, José Damián García-Moreno, la cabeza de lista al Senado por Bizkaia, Alba Gutiérrez, y la candidata al Senado por Gipuzkoa Samira Raiss.

Martínez ha planteado estos comicios como "un referéndum entre vivienda y rentismo, entre futuro y retroceso" y ha acusado al PNV y al PSOE de "no ofrecer soluciones a la crisis habitacional".

"Hoy defender la agenda vasca es defender el derecho a la vivienda", ha asegurado, para recordar que llevamos once años con una Ley vasca de Vivienda y "todavía hay familias que destinan casi la mitad de sus ingresos al alquiler mientras esperan una alternativa en Etxebide".

Asimismo, ha recordado "el rechazo" del Congreso al Decreto de renovación automática de los alquileres. "PNV votó junto al PP, Vox y Junts para tumbarlo", ha reprochado, antes de defender "reforzar la representación de Frente Amplio en Madrid para impulsar nuevas políticas de vivienda y reducir el coste de la vida".

Entre las propuestas de la coalición, ha destacado "el incremento de la fiscalidad sobre las grandes fortunas y la recuperación de 100.000 viviendas de los fondos buitre".

"Hemos demostrado que podemos conquistar derechos desde el Gobierno, pero sería imperdonable confundir lo conseguido con todo lo que queda por conseguir", ha señalado, al tiempo que ha reivindicando "un país donde la prosperidad se note a final de mes, donde trabajar permita vivir y donde ninguna generación tenga que renunciar a sus proyectos".

Por su parte, Rubio ha subrayado que Frente Amplio "no se presenta para ser la muleta de nadie, sino para gobernar con Ada Colau como presidenta". Además, ha sostenido que todos los políticos, partidos y programas electorales "no son iguales".

PENSIONES Y SMI

En este sentido, ha apostado por "revalorizar las pensiones conforme al IPC, incrementar el salario mínimo interprofesional, aumentar los impuestos a las grandes fortunas y reforzar los servicios públicos frente a quienes plantean recortes". También ha denunciado "la especulación inmobiliaria y la actuación de los fondos buitre que adquieren edificios enteros y expulsan a sus vecinos".

Por su parte, García-Moreno ha defendido la prórroga indefinida de los alquileres para "ofrecer seguridad a las personas inquilinas y ha reclamado destinar los recursos estatales en materia de vivienda a jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad". En concreto, ha propuesto "aprovechar inmuebles de titularidad estatal en Vitoria-Gasteiz para destinarlos al alquiler social".