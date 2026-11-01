De Andrés no ve "ninguna posibilidad" de que el PP forme gobierno con el apoyo del PNV

Archivo - El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, junto a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra - DAVID DE HARO-EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha asegurado que su partido no tendría "ninguna posibilidad" de formar un hipotético Gobierno si fuera necesario el apoyo del PNV, ya que ve a los jeltzales "comprometidos al cien por cien con el PSOE", y ha afirmado que "es una parte del Partido Socialista".

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, De Andrés ha afirmado que es "consciente de que no podemos contar en ningún caso con el apoyo del PNV".

Respecto al sociómetro vasco, el presidente del PP vasco ha reconocido que la aspiración de su partido es "conseguir el escaño de Gipuzkoa", del que ahora carece y, de este modo, "lograr que en los tres territorios hubiera representación del Partido Popular".

"La realidad es que Gipuzkoa, los seis diputados que envía al Congreso, los seis apoyan a Pedro Sánchez y ese pacto con el PSOE, con lo cual realmente no hay otra alternativa que la del PP", ha lamentado.

PUENTE

Preguntado por si el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, debería dimitir o ser cesado, ha expresado que realmente empiezA a pensar que "igual no hay nadie mejor que el señor Puente para asumir la responsabilidad" de ese ministerio "porque, si no lo han cesado ya con todo lo que ha ocurrido hasta ahora, cabe pensar que igual no hay nadie mejor en todo el Partido Socialista".

En ese sentido, ha afirmado que lo necesario es "un cambio integral del modelo político" para lo que "hay una oportunidad" en las elecciones.

Sobre los decretos de vivienda que se pretenden aprobar en la Diputación Permanente, Javier de Andrés opina que "cuestionan la propiedad privada", y ha dicho que "no hay nada peor que confiar en el sistema político y económico que tenemos si se está cuestionando la propiedad privada y se carga sobre un particular las consecuencias de la política social de un fracasado gobierno".

Según De Andrés, la crisis de la vivienda "se tiene que resolver construyendo más que es lo que no se ha hecho, y facilitar" la burocracia, "ajustando también el coste fiscal, que es un tercio del coste de una vivienda".

"Si se construye más vivienda, como responde siempre la ley de la oferta y la demanda, descenderán los precios de las viviendas y serán consecuentemente más accesibles para el conjunto de la ciudadanía, especialmente para todos esos jóvenes que hoy en día se encuentran sin una vivienda", ha explicado.

"SENTIDO DE LA AUTORIDAD"

Finalmente, ha defendido que la Ertzaintza "y en general el conjunto de la Policía en España" necesitan "un refuerzo del sentido de la autoridad", y cree que especialmente a la Policía vasca "se le ha restado".

"Ha perdido el respeto de una parte de la población, que como estamos viendo, actúa de una manera absolutamente injustificada", ha criticado, para añadir que "son muchos los casos en los que los propios ertzainas corren delante de los 'borrokas'", lo que "no favorece una imagen de autoridad".

En este sentido, ve una "responsabilidad política indudable" en el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, así como en el "conjunto del Gobierno vasco y el propio Lehendakari".