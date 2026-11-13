EH Bildu se compromete a "trabajar con ambición" para establecer un SMI propio para los vascos

Acto de EH Bildu en Basauri (Bizkaia), con la intervención de los cabezas de lista al Congreso y al Senado por Bizkaia, Oskar Matute e Idurre Bideguren - EH BILDU

BILBAO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu se ha comprometido a "trabajar con ambición" para establecer "un SMI propio" para los vascos, "adaptado al coste de vida de Euskal Herria", con el objetivo de "garantizar salarios dignos y aliviar la economía de las familias vascas".

Los cabezas de lista al Congreso y al Senado por Bizkaia, Oskar Matute e Idurre Bideguren, se han trasladado este viernes a las instalaciones de Mercabilbao, en Basauri (Bizkaia), para denunciar "la escalada de precios y sus consecuencias en la economía de las familias vascas". Para "aliviar el impacto del encarecimiento del coste de la vida", han presentado las propuestas que la formación soberanista defenderá en las Cortes Generales tras las elecciones del 29 de noviembre.

El que será el próximo portavoz de EH Bildu en la Cámara baja ha destacado que "todo está subiendo menos los salarios". Por eso, propone "reequilibrar la balanza en favor de trabajadores y trabajadoras y familias, aumentando salarios y mejorando las condiciones laborales".

También pretende que "las grandes empresas del sector energético y alimentario, esas que cada trimestre anuncian sus miles de millones de ganancias", asuman el aumento de los costes "con esos enormes márgenes de beneficio, para que el esfuerzo dejen de hacerlo solo las familias, para que dejen de ser los y las consumidoras quienes acaben pagando estos precios abusivos".

"El 29 de noviembre nos jugamos mucho, también el hacer posible salarios dignos y vidas asequibles para que todos y todas podamos vivir dignamente", ha remarcado.

EL AUMENTO DE LOS PRECIOS

Por su parte, la cabeza de lista al Senado por Bizkaia ha recordado que "la ciudadanía está soportando un aumento de los precios cada vez mayor, en la cesta de la compra, en las facturas de luz y gas o en los combustibles".

Se trata, según ha lamentado, de "un aumento que pone en aprietos a muchas familias, que ven como llegar a fin de mes cada vez es más complicado".

"En EH Bildu somos muy conscientes de ello. Por eso, nos comprometemos a trabajar con ambición y responsabilidad para hacerle frente, comenzando por establecer un SMI propio y adaptado a nuestro coste de vida que permita asegurar una vida digna para todos y todas", ha concluido Idurre Bideguren.