Esteban pide el voto al PNV "para que Euskadi sea la que juegue" mientras "otros quieren jugar el clásico PP-PSOE"

El Lehendakari, ImanoL Pradales; la portavoz el PNV en el Congreso y candidata por Gipuzkoa a la Cámara baja, Maribel Vaquero, y el presidente del PNV, Aitor Esteban, antes de iniciarse el partido de Euskal Selekzioa-Venezuela en San Mamés- H.BILBAO-EUROPA PRESS

BILBAO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha pedido de cara a las próximas elecciones generales el voto a su partido para que "Euskadi sea protagonista, que nuestra selección sea la que juegue" y "garantizar que se puedan seguir dando pasos en la oficialidad" de la selección vasca de fútbol. Además, ha asegurado que "otros habrá que querrán jugar un clásico, el clásico español del PP-PSOE".

Esteban ha comparecido ante los medios acompañado de parte de la afición que se ha desplazado a San Mamés, en Bilbao, con motivo del encuentro futbolístico entre la selección vasca y la de venezuela, comparecencia en la que también ha intervenido la portavoz jeltzale en el Congreso y candidata del PNV por Gipuzkoa, Maribel Vaquero.

Entre el grupo también se encontraban el lehendakari, Imanol Pradales, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, las consejeras Ibone Bengoetxea y Begoña Pedrosa, el presidente del BBB del PNV, Iñigo Ansola, y el candidato a la alcaldía de la capital vizcaína, Mikel Hidalgo, entre otros.

Aitor Esteban ha expresado que para ellos el partido "es como si fuera oficial" y ha mostrado su satisfacción porque la Federación Vasca de Futbol "haya decidido seguir la vía que en su momento abrimos a través de la Ley del Deporte y solicitar su adhesión a las internacionales, y comunicárselo así a la Federación Española de Fútbol". "Es un camino que nosotros desde luego vamos a apoyar a tope", ha garantizado.

Para Esteban, Euskadi es "una nación más" y se ha preguntado "¿por qué no vamos a tener derecho (a competir)?", en alusión a las internacionalidades que las selecciones vascas de surf y pelota vasca han protagonizado.

"Somos el grupo vasco, en Madrid también, y nosotros cuando vamos a Madrid llevamos la camiseta verde, es la única con la que jugamos y nos vestimos, y llevamos a la afición vasca en nuestra mente, siempre, eso es lo que nos mueve, lo que nos moviliza semana a semana", ha defendido Esteban.

En ese punto, ha afirmado que "otros habrá que querrán jugar un clásico, el clásico español del PP-PSOE, estarán encantados de jugarlo", al tiempo que ha aclarado que "no aspiran" a "jugar ese clásico", sino a que "Euskadi sea protagonista, a que nuestra selección sea la que juegue".

"Garantizar que se puedan seguir dando pasos en la oficialidad, garantizar que la casa vasca esté segura y pueda seguir construyéndose, ese voto seguro, ese seguro con garantías, eso lo da el voto al Partido Nacionalista Vasco", ha afirmado.

Por otra parte, Esteban ha querido denunciar "los graves hechos que han sucedido en un acto electoral en Gipuzkoa, un acto del Partido Popular", donde un grupo de personas ha recriminado a quienes iban a celebrar un mitin en Hernani y ha lanzado diversos objetos.

"Esa actitud es una actitud fascista, que no se puede aceptar en este país, lo que hay que hablar es con la palabra, explicar las cosas con la palabra y actuar democráticamente, pero acosar, insultar, agredir a alguien simplemente porque piensa de otra manera, eso no es aceptable, lo denunciamos absolutamente", ha criticado Esteban.

Finalmente, se ha referido a los diversos actos vandálicos que han tenido lugar en Bilbao, como la quema y el cruzado en la vía de contenedores. "No tiene ningún sentido empañar de esta manera un día de fiesta", ha lamentado.

"PNV HA DEFENDIDO SOLO LA CAMISETA"

Por su parte, Vaquero ha dicho que ahora "todo el mundo viste con orgullo" la camiseta de la selección vasca, que "PNV ha defendido solo y sin ayuda en el Congreso".

En la línea de Esteban, ha defendido que la Ley del Deporte fue "un hito muy importante" que "solo fue posible gracias a una enmienda presentada por la formación jeltzale".

"Supuso un esfuerzo enorme, fue una negociación dura porque tuvimos que superar las resistencias del PSOE y perseguirle para que cumpliera, pero lo conseguimos", ha afirmado, para añadir que "Bildu se abstuvo en la votación de la ley, por mucho que ahora lo escondan", y asegurar que "si fuese por ellos, la Euskal Selekzioa de pelota sería solo papel mojado, y la de fútbol un sueño con las puertas cerradas".

Respecto a Vox, que "prometen echar por tierra estos logros y cargarse la Euskal Selekzioa para reforzar lo que ellos llaman 'unidad nacional' de España", Vaquero ha aseverado que "nos tendrán enfrente", y, por ello, ha defendido la necesidad de "tener grupo en Madrid y poder influir".