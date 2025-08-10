El 31,5% de los hogares vascos está habitado por una única persona

BILBAO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 31,5% de los hogares vascos cuenta con un único residente, mientras que cerca de otro 31% está habitado por dos personas. Las viviendas familiares de tres personas suponen el 18,25% y en algo más del 19% viven cuatro personas o más.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de hogares en el País Vasco se ha incrementado en el último año en un 0,81% hasta situarse en 953.307 a fecha 1 de julio, frente a los 945.606 de un año antes.

De ellos, 300.150 cuentan con un único residente, 7.433 más que en julio de 2024. También han aumentado los hogares con dos personas, que ascienden a 295.413 (1.838 más que el año pasado).

Por el contrario, han descendido a lo largo del último año los que cuentan con tres residentes, que alcanzan los 173.951 (1.259 menos que en julio de 2024), y los que están compuestos por cuatro o más personas, un total de 183.793 (311 menos).