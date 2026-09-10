Las 40 empresas de inserción de Euskadi facturan 50 millones en 2025 y dan empleo a 2.200 personas trabajadoras

Presentación de la Memoria Social 2025 de Gizatea, la Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las 40 empresas de inserción de Euskadi dieron empleo a 2.200 personas trabajadoras en 2025, un 11,9% más que el año anterior, y alcanzaron una facturación de 50 millones de euros. Además, el 53% de las personas trabajadoras son mujeres.

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha participado este jueves en San Sebastián en la presentación de la Memoria Social 2025 de Gizatea, la Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco, donde ha reivindicado que "el empleo sigue siendo la mejor herramienta de inclusión social". "Un empleo digno, acompañado, que reconoce capacidades y devuelve confianza a las personas", ha añadido.

Durante la presentación de los datos socioeconómicos de 2025, Torres ha destacado la "fortaleza" de este modelo y el papel de las empresas de inserción como "una inversión social y económica de primer orden, pero también como herramientas de cohesión social y de igualdad de oportunidades".

Las 40 empresas de inserción vascas dieron trabajo durante 2025 a 2.200 personas, un 11,9% más que el año anterior. De ellas, 1.341 se encontraban en procesos de inserción sociolaboral, lo que representa el 61% del total y supone un crecimiento interanual del 11,2%.

Además, el 53% de las personas trabajadoras son mujeres, lo cual "evidencia la contribución de las empresas de inserción a la lucha contra las desigualdades que todavía persisten en el mercado de trabajo", ha remarcado el vicelehendakari.

"Cuando hablamos de empresas de inserción hablamos de personas. De personas que, por distintos motivos, se encuentran alejadas del mercado laboral y necesitan una oportunidad, un acompañamiento y una puerta de entrada para reconstruir su proyecto de vida", ha defendido Torres.

Junto con su dimensión social, el consejero ha puesto en valor la aportación económica de estas entidades. Durante 2025, las empresas de inserción alcanzaron unos ingresos totales de 67,7 millones de euros, un 9,7% más que en 2024, y una facturación de 50 millones de euros por la venta de productos y servicios, cifra que creció un 8,4% respecto al ejercicio anterior.

Asimismo, el 83% de la facturación tiene su origen en el sector privado, un dato que, en palabras de Torres, "demuestra que cada vez más empresas reconocen la calidad, la profesionalidad y la aportación social" de las entidades de inserción.

"Las empresas de inserción no son únicamente una política social. Son también una política económica inteligente. Generan empleo, actividad, autonomía personal y cohesión social. Y nos recuerdan que una sociedad progresa de verdad cuando su crecimiento llega a todas las personas", ha remarcado.

EMPLEO INCLUSIVO

En este sentido, el vicelehendakari ha reafirmado el compromiso del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, a través de Lanbide - Servicio Público Vasco de Empleo, con el empleo inclusivo. También mediante una estrategia que combina apoyo económico, acompañamiento técnico, impulso a nuevas iniciativas y fortalecimiento de las ya existentes. "Detrás de los porcentajes y de las cifras hay trayectorias vitales, historias de superación y oportunidades que cambian vidas", ha asegurado.

A su vez, ha hecho hincapié en el retorno que genera para las administraciones públicas cada puesto de inserción. "Contribuye a reducir el gasto social y, sobre todo, ayuda a construir una sociedad más cohesionada. Una sociedad donde nadie quede descartado por haber atravesado dificultades personales, sociales o económicas", ha afirmado.

"En una Euskadi que avanza hacia el pleno empleo, el verdadero éxito no consiste únicamente en crear más empleo, sino en garantizar que todas las personas puedan formar parte de ese avance colectivo y que nadie quede atrás en el camino. Donde hay una empresa de inserción hay empleo. Donde hay empleo con apoyo hay oportunidades. Y donde hay oportunidades hay una sociedad más justa, más fuerte y más próspera", ha concluido.