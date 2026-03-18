El 40,5% de aspirantes a interinos en las Policías Locales de Euskadi aprueba las primeras pruebas de la OPE

OPE para interinos en las Policías Locales de Euskadi - IREKIA

BILBAO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 40,5% de las personas que han realizado las primeras pruebas de la OPE el pasado sábado en el BEC de Barakaldo para trabajar como interinos en las Policías Locales de Euskadi ha aprobado, según ha informado el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

La Academia Vasca de Policía y Emergencias ha publicado este miércoles los resultados de las primeras pruebas del proceso selectivo. El objetivo de esta convocatoria es crear una bolsa de empleo que permita cubrir las necesidades temporales de las plantillas de las policías locales, derivadas tanto de la movilidad existente entre municipios como de situaciones puntuales, como el incremento de actividad durante el periodo estival en zonas turísticas.

Un total de 2.444 personas, de las 3.003 inscritas, se presentaron a los exámenes realizados el sábado pasado en el BEC. La primera fase del proceso contó con dos pruebas, la psicotécnica y la de conocimiento. En total, 1.446 personas aprobaron los test psicotécnicos y 1.302 la prueba de conocimiento.

Tras el resultado de estas dos pruebas, un total de 990 personas continuarán en el proceso, el 40,5% de las personas que se presentaron al examen.

Los que han aprobado la primera fase realizarán un curso teórico online a través de la plataforma Arkampus, cuyo contenido se evaluará mediante un examen eliminatorio. Los aspirantes que aprueben esta fase continuarán con un curso presencial en la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute, donde se valorará la adecuación de su perfil al trabajo policial y su desempeño en diversas dinámicas de grupo.