Un 41% de los vascos está en contra de la independencia de Euskadi frente al 21% que se muestra a favor

Un 40% de los vascos se siente tanto vasco como español y un 25% se declara más vasco que español

BILBAO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un 41% de los vascos está en desacuerdo con la independencia de Euskadi, mientras que un 33% dice que estaría o no de acuerdo según las circunstancias y un 21% sí se muestra a favor, según el sociómetro elaborado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco.

Este sociómetro, el primero que se realiza en 2025, se ha elaborado tras entrevistar a un total de 3.030 personas entre los días 28 y 31 de enero.

En la encuesta, entre otras cuestiones, se pregunta por la actitud hacia la independencia y, en concreto, sobre si estaría de acuerdo con ella, y también sobre si los ciudadanos se sienten vascos, españoles o ambas cosas.

Un 41% dice claramente que no está de acuerdo con la independencia del País Vasco y un 33% lo estaría o no dependiendo de las circunstancias. Por su parte, solo un 21% asegura estar de acuerdo y un 5% no sabe o no contesta.

Por grupos de edad, el desacuerdo es más elevado entre los mayores de 65 años, con un porcentaje del 52%, mientras que el más bajo está entre las personas que tienen entre 18 y 29 años, con un 29% que no comparte la independencia.

Entre los que están a favor de la independencia en Euskadi, el porcentaje más alto se da entre las personas que tienen entre 18 y 29 años (26%) y el menor entre los mayores de 65 años (18%).

Por Territorios Históricos, Álava es el territorio en el que hay más personas en contra de la independencia, con un 49%, mientras que en Bizkaia ese porcentaje es del 43% y en Gipuzkoa baja al 33%.

En Gipuzkoa es también donde hay mayor porcentaje de personas de acuerdo con la independencia (25%), mientras que en Bizkaia un 19% es favorable y en Álava un 18%.

Por otra parte, un 40% de los vascos se siente tanto vasco como español, un 25% se declara más vasco que español y un 19% únicamente vasco. Por su parte, solo un 4% se siente más español que vasco y un 5% únicamente español. Un 6% no sabe o no contesta.

Por Territorios, en Álava un 48% de personas se declara tanto vasco como español, mientras que ese porcentaje es del 43% en Bizkaia y del 33% en Gipuzkoa.

El territorio guipuzcoano es donde hay más ciudadanos que se sienten únicamente vascos, en concreto un 27%, frente al 17% de Bizkaia y el 10% de Álava.

NACONALISMO VASCO

Por otra parte, en una escala de nacionalismo vasco, en la que 0 significa nada nacionalista o abertzale y 10 muy nacionalista o abertzale, el 31% se sitúa entre el 7 y el 10, un 36% entre el cuatro y el 6 y un 27% entre un 0 y un 3.

El sentimiento más nacionalista se da entre los votantes de EH Bildu, con un 67% que se sitúa en la escala entre el 7 y el 10, y entre los del PNV con un 47%. En esa horquilla, hay un 11% de votantes de Vox, un 9% de los del PP, un 8% entre los del PSE-EE y un 7% entre los de Sumar.

Entre los menos nacionalistas, con una valoración entre el 0 y el 3, están en primer lugar los votantes del PP (65%) y le siguen los de Vox con un 57%, los de Sumar con un 50% y los del PSE-EE con un 46%.