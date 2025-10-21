La N-622 sufrirá cortes parciales en las cercanías de Vitoria-Gasteiz por trabajos de asfaltado

VITORIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ejecución de trabajos de renovación de firmes, asfaltado y señalización horizontal obligará a cortar al tráfico de forma parcial algunos carriles de la carretera N-622 en las inmediaciones de Vitoria-Gasteiz este miércoles, el jueves y el lunes de la semana que viene. Los cortes serán compatibles con la circulación de vehículos en ambos sentidos, según ha informado la Diputación Foral de Álava a través de un comunicado.

Los trabajos de asfaltado se van a ejecutar en la carretera N-622, en sentido Vitoria-Gasteiz, entre los puntos kilométricos 5,7 y 3,9, en las inmediaciones de la capital alavesa.

Este miércoles los cortes se llevarán a cabo de 9.30 a 14.00 horas en el carril izquierdo entre los puntos kilométricos 5,7 y 5,1. Entre las 14.00 y las 19.00 horas, se cortará el carril derecho entre los puntos kilométricos 5,7 y 5,1.

El jueves, 23 de octubre, entre las 9.30 y las 19.00 horas, se cortará el carril izquierdo y se hará un desvío por la vía de servicio entre los puntos kilométricos 5,1 y 4,5.

El lunes, 27 de octubre, de 9.30 a 14.00 horas, se cortará el carril izquierdo entre los puntos kilométricos 4,5 y 3,9, mientras que entre las 14.00 y las 19.00 horas, se cortará el carril derecho entre los puntos kilométricos 4,5 y 3,9.