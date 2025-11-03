La 67 edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao programa 156 películas de 44 países

BILBAO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 67ª edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao-Zinebi, que se celebrará del 21 al 28 de noviembre, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, ha programado 156 películas de 44 países.

La programación completa de Zinebi 67 se ha presentado este lunes en el Consistorio bilbaíno, en una rueda de prensa en la que han participado el concejal de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao, Gonzalo Olabarria, la directora de Promoción de la Cultura del Gobierno Vasco, Ana López, y el director de Zinebi, Joseba Lopezortega.

En total se han programado 156 películas procedentes de 44 países, de las que 132 son cortometrajes (con una duración máxima de 30 minutos), 6 son mediometrajes (entre 30 y 60 minutos) y 18 son largometrajes (duran más de 60 minutos). De los 156 filmes, 78 tienen directoras y 101 directores. Además, 72 películas presentadas son estrenos en el Estado y 41 películas son de producción vasca: 33 cortometrajes, 6 mediometraje y 2 largometrajes.

Como en anteriores ediciones, las proyecciones se agrupan en dos apartados diferenciados: Sección Oficial y otras proyecciones. En el primer apartado se integran el Concurso Internacional de Cortometraje, mientras que en el segundo se incluyen la sección Beautiful Docs - Panorama de Documentales del Mundo, muestra no competitiva que refleja lo que sucede en el panorama internacional del documental; la sección Bertoko Begiradak - Miradas desde Euskadi, integrada por cortometrajes y largometrajes producidos en Euskadi, y dirigida a reconocer el trabajo de productoras, cineastas y profesionales de la industria audiovisual vasca; así como otras sesiones especiales.

La sección oficial del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao reúne en su 67ª edición 58 películas procedentes de 33 países. De ellas, 19 películas son ficciones, 19 documentales y 20 animaciones. Este año destaca la presencia de cortometrajes producidos o coproducidos por compañías de Alemania (9) y Francia (7). En esta ocasión se han inscrito 9.090 películas, de ellas 650 vascas y del Estado, una cifra que supone un récord histórico de inscripciones.

El equipo de programación del Festival ha seleccionado cinco producciones (o coproducciones) vascas que serán estrenadas en el Estado a lo largo de los días 22 y 23 en las primeras cuatro sesiones del Concurso Internacional de Cortometraje. Se trata de "El cuerpo de Cristo" (Bea Lema, 2025), "Geratzen den hori" (Aitor Gametxo, 2025), "Habana industrial" (Ainhoa Ordoñez Yralagoitia, 2025), "Le prime volte" (Giulia Cosentino & Perla Sardella, 2025) y "Ultramarino" (Maren Zubeldia & Silvina Guglielmotti, 2025).

Además, Zinebi proyectará por primera vez, dentro del Concurso Internacional de Cortometraje las películas estatales: "09/05/1982" (Jorge Caballero & Camilo Restrepo, 2025), "La desesperació de la pell" (Mireia Vilapuig, 2025), "La durmiente" (Maria Inês Gonçalves, 2025), "El ensayo" (Carmen Ayala Marín & Alberto Martín Menacho, 2025), "Mal de madre" (Irene Baqué, 2025), "Mon autre maman" (Fon Cortizo, 2025) y "The Rock Speaks" (Amy Louise Wilson & Francois Knoetze, 2025).

El Concurso Internacional de Cortometraje también acogerá "As If to Nothing" (2025), el nuevo trabajo de los realizadores singapurenses Pek Jia Hao y Ang Jia Jun (ganadores del Gran Premio del Festival en 2023 con "Beyond the Other Shore"); "A Very Straight Neck" (2025), cortometraje galardonado en la pasada edición del Festival de Locarno (Suiza) con el Premio al Mejor Cortometraje de Autor; y el nuevo trabajo de la artista serbia Marta Popivoda, "Slet 1988" (2025).

PREMIOS MIKELDI DE HONOR

En esta 67ª edición, el Festival otorga los premios Mikeldi de Honor al cineasta bilbaíno Pablo Berger, autor de films como "Mamá" o "Robot Dreams", y a la productora Esther García, colaboradora de Pedro Almodóvar y de numerosos cineastas emergentes desde la productora El Deseo.

Pablo Berger recogerá el Mikeldi de Honor en la gala de inauguración del 21 de noviembre y Esther García lo hará en la gala de clausura de ZINEBI el 28 de noviembre.

Zinebi, que dará a conocer su palmarés el 28 de noviembre, con galardones que ascienden a una cuantía de 83.000 euros, renueva su compromiso con el cine vasco más reciente con la programación de la sección Bertoko Begiradak, que incluye 5 largometrajes documentales y 33 cortometrajes de producción vasca o en coproducción con otros territorios, dirigidos por 22 mujeres y 18 hombres.

Entre los largometrajes destacan "Llámame Sinsorga" de Marta Gómez y Paula Iglesias; "Petrus" de Helena Bengoetxea; "Txillarreko Sukaldaria" de Asier Ibaibarriaga y Edurne San Martín; "Eloy de la Iglesia, adicto al cine" de Gaizka Urresti; y "Akelarre: marearen kontra" de Xabier Zabala y Carlos Iglesias.

Como novedad, los cortometrajes optarán este año a tres galardones: el Premio del Público EITB (3.000 euros), el Premio del Jurado Joven (2.000 euros) y el Premio (H)emen - Mirentxu Loyarte (2.000 euros), con el que Zinebi y la asociación (H)emen rinden homenaje a la pionera realizadora navarra.

BEAUTIFUL DOCS

Dentro de sus secciones paralelas, Zinebi presentará algunos de los mejores largometrajes documentales de 2024 en la sección Beautiful Docs - Panorama de Documentales del Mundo. En esta edición reunirá nueve largometrajes documentales presentados en festivales como Venecia, Ámsterdam, Locarno, FID Marseille o Visions du Réel, firmados por jóvenes documentalistas y grandes maestros y mastras del género.

La sección se abrirá con "With Hasan in Gaza" del palestino Kamal Aljafari, una reflexión sobre la memoria y la pérdida a partir de imágenes filmadas en Gaza durante la Segunda Intifada.

Por otra parte, Zinebi invita a descubrir la animación checa y Zinebi Txiki propone un programa destinado al público infantil basado en cuatro películas checas, referencias e la escuela de animación infantil europea, que se podrán ver en el Teatro Arriaga y Guggenheim Bilbao: "The Little Cousteau" (2013) de Jakub Kou?i; "Hello Summer" (2024) de Martin Smatana y Veronika Zacharová; "The kite" (2016) de Lasse Nielsen; y "Overboard" (2013) de Paul Zeke.

ZINEBISKOPIO

La nueva sección Zinebiskopio de Zinebi, que celebra en la Sala BBK, combina proyecciones y coloquios con cineastas, especialistas y agentes sociales. Entre las proyecciones de esta edición destacan "Dos Iberias" de Noé Sulaberidze (Comunidad georgiana) y "Canciones para después de una guerra" de Basilio Martín Patiño.

El VIII Foro Profesional de Cine Documental de Bilbao - Zinebi acogerá la presentación de siete proyectos en desarrollo y cuatro en fase final, que optan a tres apoyos económicos de 10.000 euros otorgados por el Gobierno Vasco, RTVE y EITB.

El ilustrador y director artístico José Luis Ágreda, recientemente nominado al Oscar por la película "Robot Dreams", se ha encargado de crear la imagen de Zinebi de este año, que, según su autor, representa "la fuerza colectiva que impulsa al cine".

El Festival cuenta un año más con diferentes sedes: Teatro Arriaga, Museo Guggenheim Bilbao, Sala BBK, Cines Golem-Alhóndiga y Auditorio de Azkuna Zentroa.

Para las proyecciones en el Auditorio de Azkuna Zentroa y los Cines Golem-Alhóndiga se podrán adquirir desde hoy entradas individuales (4,50 euros) y bonos de 10 sesiones (35 euros) a partir del 5 de noviembre en las taquillas de los cines.

Además, Zinebi emitirá unos bonos especiales al precio de 20 euros paran personas desempleadas y jubiladas (y mayores de 60 años), que también podrán adquirir entradas habituales al precio reducido de 3,50 euros. Dichos bonos de 20 euros también estarán disponibles para estudiantes y jóvenes menores de 26 años.