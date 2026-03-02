El 75% de jóvenes vascos iría al extranjero por trabajo y el 41,7% cree que el empleo empeorará en los próximos 5 años

Archivo - Imagen de la XIV Final Young Business Talents. - YOUNG BUSINESS TALENTS - Archivo

BILBAO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 75% de los jóvenes vascos cambiaría de país por trabajo y el 41,7% cree que el empleo empeorará en los próximos cinco años, mientras que el 30,9% de las personas de entre 15 y 21 años quiere ser emprendedor y crear su propia empresa, frente a solo un 11,9% que optaría por trabajar como empleado, según se desprende del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes'.

Según el estudio, el 41,7% de los jóvenes vascos cree que el empleo empeorará en los próximos cincos años, mientras que el 33,3% piensa que la situación seguirá igual y un 25% opina que el empleo irá mejor.

Preguntados sobre si cambiarían de país por trabajo, el 75% de los jóvenes vascos emigraría, mientras que a nivel estatal, el dato es ligeramente inferior, el 64% de los jóvenes españoles se marcharía fuera.

El porcentaje de los jóvenes que emigraría ha bajado progresivamente en los últimos años, siete puntos porcentuales respecto al año anterior, mientras que en el año 2020 era el 82% de los jóvenes los que manifestaban que se irían fuera de nuestras fronteras.

Entre las razones por las que los vascos se irían a vivir fuera, la primera opción es por vivir una experiencia nueva (60,3%), seguida de tener un mejor salario (22,2%), para aprender idiomas (9,5%), y por falta de oportunidades en España (7,9%). Entre los países de destino que les resultan más atractivos, lidera el ránking Estados Unidos (33,3%), seguido de Italia (15,9%), Alemania (12,7%) y Reino Unido (11,1%).

En cuanto al modelo laboral, trabajar en una empresa por cuenta ajena "pierde atractivo y el emprendimiento se consolida como la primera opción profesional entre los jóvenes vascos de entre 15 y 21 años.

El Informe Young Business Talents analiza las actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios a nivel estatal y ha sido elaborado por Abanca y Praxis MMT.

Según el estudio, el 30,9% de los jóvenes vascos quiere emprender y crear su propia empresa, frente a solo un 11,9% que aspira a ser empleado por cuenta ajena. Por su parte, el 10,7% optaría por ser funcionario y un 46,4% reconoce que todavía no tiene claro a qué quiere dedicarse en el futuro.

El director del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes', Nuño Nogués, ha explicado que la "cultura y mentalidad de los jóvenes está cambiando mucho" y ha indicado que "generaciones pasadas tenían como principal objetivo obtener ingresos suficientes de cara a su futuro y el de sus hijos, y lo hacía mayoritariamente trabajando por cuenta ajena", mientras que hoy en día la situación es diferente y los jóvenes en general "parten de una situación económica mejor que la de sus padres, el trabajo por cuenta ajena se percibe como más inestable que en el pasado, están apareciendo nuevas figuras profesionales, y hay una mayor cultura del emprendimiento".

Entre las razones por las que los jóvenes vascos eligen emprender como su principal preferencia para su futuro profesional, su motivación es por dedicarse a aquello que realmente les gusta (46,2%), seguido de ser su propio jefe (26,9%), porque tienen emprendedores en su entorno y les gusta como opción (19,2%), y por disponer de su tiempo sin depender de un horario de oficina (7,7%).

No obstante, los jóvenes son conscientes de la dificultad y el 76,9% de ellos considera que tener éxito emprendiendo es "difícil o muy difícil".

COMERCIO O DEPORTE

Los sectores preferidos para emprender por parte de los jóvenes son los relacionados con el comercio, el deporte, servicios profesionales, economía colaborativa y el tecnológico.

Para trabajar en una empresa, las principales condiciones que tendrían en cuenta son que les ofrecieran estabilidad en el empleo (40,5%), poder tener un salario más alto (38,1%), y que hubiera un ambiente de trabajo agradable, junto con tener oportunidades de viajar (ambas elegidas por el 33,3%).

No obstante, Nogués ha indicado que para los jóvenes ser empleado en una empresa actualmente "no les aporta ventajas" y a este respecto ha incidido en que "es menos estable de lo que era en el pasado" y que a diferencia del autoempleo, trabajar por cuenta ajena "les impide llevar a cabo su propio proyecto personal, tienen menor flexibilidad y están sometidos a una jerarquía y unas normas que no les resultan atractivas o no les compensan y, frente a ser funcionarios, no les garantiza estabilidad".

Ha explicado también que aunque el futuro del empleo juvenil lo ven con pesimismo, el 75% de los jóvenes vascos confía que conseguirán trabajo en menos de un año tras finalizar sus estudios.

Entre los factores que consideran más importantes para poder encontrar empleo los de País Vasco destacan el interés y las ganas de trabajar (60,7%), los conocimientos (56%), la experiencia (44%), y tener un buen nivel de idiomas (40,5%).

"PEOR PREPARADOS"

Según los datos del informe, el 57,1% de los vascos cree que su generación está "peor preparada" que la de sus padres, dato que contrasta con la media nacional donde el 54% de los jóvenes españoles piensa estar mejor cualificados que sus progenitores, aunque se mantiene la tendencia a la baja de los últimos años. No obstante, el 58,3% de los jóvenes de Euskadi considera que va a tener una calidad de vida mejor que la de sus padres.

Respecto a la relación de los jóvenes vascos y sus compañeros de clase con los profesores, el 89,3% de los jóvenes opina que los profesores están bien tratados, mientras que el 9,5% considera que sufren faltas de respeto ocasionalmente, y un 1,2% piensa que no se respeta en absoluto a los profesores ni se les confiere autoridad.

Estudiar una carrera es la opción preferida entre los jóvenes vascos cuando terminen los estudios actuales que se encuentran cursando, que comprenden ESO, Bachillerato, y formación profesional. Así lo manifiesta el 75% de los alumnos encuestados, por delante de estudiar un ciclo de formación profesional, elegido por el 7,1% de los jóvenes.

El 10,7% declara que todavía no sabe qué camino quiere seguir, el 2,4% se incorporará al mercado laboral, y el 4,8% montará su propio negocio.

A la hora de elegir una carrera, los principales factores considerados que tendrían en cuenta son la vocación(79%), la que tenga mayores salidas profesionales (49%), y la que consideren que podrá ganar más dinero (32%). Las carreras que más interés les despiertan son Empresas/Economía (28,6%), Derecho (23,8%), Marketing y Publicidad y Psicología/Sociología, (ambas elegidas por el 19%).

Por otro lado, el informe recoge que el 58,3% de los vascos cree que lo que están estudiando actualmente les servirá para su carrera profesional, aunque el 19% ha manifestado que en algún momento se han planteado abandonar los estudios y ponerse a trabajar.

El informe refleja una clara demanda de mayor orientación práctica en la enseñanza. En esa medida, el 82,1% de los jóvenes vascos considera necesaria la práctica en el aula para complementar la teoría, y el 94% valora positivamente el uso de simuladores empresariales como herramienta formativa.

El 76,2% de los jóvenes vascos considera útiles los conocimientos financieros que reciben en sus centros, y el 83,3% cree que el emprendimiento y las finanzas deberían tener mayor peso en el currículo académico.

El trabajo de campo del estudio ha sido realizado entre los meses de septiembre y noviembre de 2025 a un total de 11.117 estudiantes de tercero y cuarto de la ESO, primero y segude Bachillerato y los ciclos básico, medio y superior de formación profesional, que se han inscrito para participar en la XIV edición de la competición educativa Young Business Talents.