Unas 75.000 personas se congregan en Bilbao para recibir a Olentzero y Mari Domingi, a pesar de la lluvia y el frío

Desfile de Olentzero en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Olentzero y Mari Domingi han sido recibidos en la tarde de este martes en Bilbao por unas 75.000 personas --según fuentes municipales-- que les han acompañado en la tradicional kalejira que ha discurrido por la Gran Vía, desafiando una jornada marcada por la lluvia y el frío y entre gritos de 'Olentzero, Olentzero' de los más pequeños.

Olentzero y Mari Domingi han adelantado este año su salida y la kalejida ha partido a las 17.30 horas desde la plaza Moyua, tras el tradicional saludo desde el balcón del Hotel Carlton, para continuar por la Gran Vía hasta el Teatro Arriaga.

Este año, la kalejira ha querido rendir un homenaje a las amamas y los aitites, por "su paciencia, su sabiduría, su cuidado desinteresado, su ternura y ejemplo a lo largo de los años", y para agradecer que "mantienen encendida la luz que nos guía durante el invierno", según ha precisado el consistorio.

En representación de todas estas personas mayores, el desfile ha estado encabezado por Galtzagorri Nagusia desde su 'Argiontzia', el farol de la tradición vasca y el que marca el camino de toda la comitiva que acompañan a Olentzero y Mari Domingi.

Así, con la guía de 'Argiontzia', Olentzero ha realizado el recorrido llevando las riendas de su gran Pottoka de madera, acompañado por Mari Domingi en su Oca, Basajaun en su Triciclo con el carro de los regalos, y Lamia en su pértiga. La Oca ha estado acompañada por las oquitas "antzar kumeak" durante todo el recorrido.

La comitiva, que ha contado también con la presencia de Galtzagorris, ayudantes de Olentzero y Mari Domingi, ha sido seguida durante todo el recorrido por miles de niños que mostraban en sus rostros ilusión, incredulidad y sorpresa ante el desfile del carbonero repleto de seres mágicos.

También han desfilado las tres luciérnagas gigantes, "Ipurtargiak", y el encargado de cerrar la comitiva y de recoger todas las cartas extraviadas y de última hora ha sido Herensuge "Gutu", un dragón mitológico vasco, cuya larga cola está hecha de cartas con los deseos de los más pequeños.

La Kalejira ha estado animada con grupos de danzas locales, Gaztedi Dantzari Taldea y Salbatzaile y un nutrido grupo de Zanpantzarrak o Joaldunak se ha encargado asimismo de abrir la mágica comitiva indicando la llegada de Olentzero y Mari Domingi a través de su tradicional sonido más ancestral y mitológico.

SALUDO DESDE LA BALCONADA DEL TEATRO ARRIAGA

La comitiva ha llegado al Teatro Arriaga pasadas las 18.30 horas y allí les ha recibido la banda de música de los personajes mágicos de la Navidad de Bilbao, con un espectáculo de teatro-musical repleto de luz y de color, con personajes vestidos con atuendos que combinan las tradiciones circenses y los carnavales de Zuberoa.

Los protagonistas de la kalejira han sido recibidos por el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, acompañado por la concejala de Igualdad y Fiestas, Itziar Urtasun, y han subido después a la balconada del Teatro Arriaga para saludar a todas las personas allí presentes.

Ha sido el momento de entonar las tradicionales canciones de Olentzero y Horra Mari Domingi, así como incorporaciones más recientes al cancionero navideño de Bilbao, como "Argiontziari Kanta!". Tras finalizar, Olentzero y Mari Domingi se han retirado al interior del Teatro para descansar y coger fuerzas para la mañana del 24 de diciembre, que dedicarán a encontrarse con las niñas y niños de Bilbao, recoger en mano sus cartas, y escuchar los deseos que quieran transmitirles en persona.