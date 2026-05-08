Abando Habitable pide a Ayuntamiento que deniegue la nueva licencia de construcción solicitada por el Obispado en Abando

Solar del Obispado de Bilbao en Abando. - ABANDO HABITABLE

BILBAO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Abando Habitable ha reclamado al Ayuntamiento de Bilbao que deniegue la nueva licencia de construcción que ha solicitado el Obispado para el proyecto que tiene previsto desarrollar en la parcela de Abando, que antes ocupaba la Escuela de Magisterio BAM. A juicio de la asociación, la solicitud presenta "graves irregularidades que afectan a su legalidad y viabilidad".

En un comunicado, Abando Habitable ha recordado que en septiembre de 2025 el Consistorio dictó una resolución municipal por la que declaraba caducada la licencia otorgada en 2021 al Obispado de Bilbao para construir un edificio con todos los servicios de la Diócesis en la citada parcela, donde también se iba a ubicar una clínica Mutualia. Las obras se habían parado en marzo de 2024 tras la quiebra de la constructora Murias.

En enero de 2026, según la asociación, el Obispado volvió a solicitar una licencia de construcción y el proyecto presentado "reproduce el proyecto básico de 2019 ignorando las numerosas modificaciones que el propio Obispado realizó entre 2019 y 2022".

Además, Abando Habitable ha añadido que existen "contradicciones documentadas" entre el proyecto básico actual y los planos del proyecto de ejecución de 2021, la modificación del Estudio de Detalle presentada en 2025 y las imágenes publicadas por el propio estudio de arquitectura contratado. A juicio de la asociación, ello genera "una incertidumbre insalvable sobre qué es exactamente lo que el Obispado pretende construir".

BAM

En su opinión, el elemento más relevante es el anuncio público del Obispado del traslado definitivo de la Escuela de Magisterio BAM al Paseo Campo Volantín en Bilbao, donde supuestamente iniciará su actividad en 2027, cuando inicialmente iba a ubicarse en la parcela de Abando.

Según ha subrayado, la presencia de BAM como equipamiento docente universitario era "uno de los pilares" que justificó en 2018 la modificación del PGOU que "permitió la recalificación de la parcela".

Al desaparecer ese uso del proyecto, la asociación considera que conceder la licencia supondría "una desviación de poder, al ejercerse la potestad de licencia para un fin distinto al interés general que motivó el cambio de planeamiento".

Asimismo, cree que la documentación presentada contiene información "inexacta", ya que el Obispado "ya no es el único titular de la parcela, que comparte con Mutualia desde junio de 2022, y BAM no va a desarrollar su actividad allí, pese a incluirse en el proyecto presentado".

Abando Habitable ha asegurado que a ello se suma "el historial de incumplimientos" del Obispado de las resoluciones municipales en el marco de la licencia caducada, con tres multas coercitivas impuestas por el Ayuntamiento, la última el pasado 28 de abril de 2026. "El Obispado sigue sin restaurar la urbanización de la parcela a su estado original ni presentar el certificado final de obras para que el Ayuntamiento gire el impuesto por las obras realizadas", ha denunciado.

Ante esta situación, la asociación propone al Ayuntamiento que, en cumplimiento del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES), explore la posibilidad de convertir este solar, el último disponible en el barrio, "en un espacio verde de proximidad que actúe como pulmón verde y refugio climático para el entorno de Abando".