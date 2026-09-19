Abanto Zierbena celebra este domingo la X marcha cicloturista Familia Pedaletan por la Vía Verde Montes de Hierro

El alcalde de Abanto Zierbena, Iñaki Urrutia del Cura, y el concejal de Medio Ambiente, Juan Vallejo, presentan la X edición de Familia Pedaletan - AYUNTAMIENTO DE ABANTO ZIERBENA

BILBAO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Abanto Zierbena acogerá este domingo, 20 de septiembre, la décima edición de la marcha cicloturista 'Familia Pedaletan', que propone dos recorridos por la Vía Verde Montes de Hierro, uno de 12,5 kilómetros a partir de los seis años y otro de 32 a partir de los diez años.

Según ha informado el Ayuntamiento de Abanto Zierbena, la salida se dará a las 10.00 horas junto a la Ekoetxea de Gallarta. La cita mantiene el formato que ha repetido durante las nueve ediciones anteriores: una salida en grupo, sin clasificaciones ni tiempos, acompañada por personal de la organización y pensada para que padres, madres, hijas e hijos pedaleen juntos.

Un año más, el recorrido discurrirá por la antigua vía minera reconvertida en itinerario ciclable entre Gallarta y la costa. La organización ha diseñado dos itinerarios en función de la edad y de la autonomía sobre la bicicleta.

La Salida Txiki Vía Verde cubre 12,5 kilómetros, está abierta a partir de los seis años y exige saber montar sin ruedines. La Ruta Vía Verde alcanza los 32 kilómetros, fija la edad mínima en diez años y establece una velocidad media mínima de 15 kilómetros por hora, con un tiempo máximo de dos horas y 45 minutos para completar el trazado.

Quienes tomen la salida en la ruta larga contarán con un avituallamiento líquido en el kilómetro 15.

Los dos recorridos terminan en el Parque Gallarta Zaharra, junto a la Ekoetxea, donde se concentra el resto de la jornada. El uso del casco será obligatorio en todas las actividades que se realicen sobre la bicicleta.

TEATRO, GINCANA Y PINTACARAS

Además, del recorrido ciclista, el Parque Gallarta Zaharra concentrará durante toda la mañana un programa paralelo abierto a quienes se queden en la meta, con pintacaras para todas las edades, la representación de la obra de teatro 'Kaleek jolasten ikasi zuten eguna', una gincana, un taller de reparación de pinchazos y visita gratuita al Museo de la Minería del País Vasco.

También habrá una paella popular a partir de las 13.00 horas, exclusivamente para las personas inscritas, que podrán elegir entre paella de carne y paella de verduras. En caso de lluvia, la convocatoria se traslada a las 10.00 horas al Frontón Txikito de Gallarta.

Familia Pedaletan cuenta con la colaboración de la Ekoetxea de Meatzaldea, el Museo de la Minería del País Vasco, la Sociedad Ciclista Abanto-Zierbena, la Vía Verde Montes de Hierro Burdinmendi, la Federación Vizcaína de Ciclismo, la Liga Zikloturista y el Gobierno Vasco, así como con el patrocinio de Mercedes-Benz Aguinaga, Aire Norte Bike Experience y Saunier Duval.