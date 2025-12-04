Abiertas las inscripciones para el servicio de 'Neguleku' de la Ludoteca de Amurrio (Álava)

'Neguleku' - AYTO. AMURRIO

VITORIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Amurrio (Álava) ha abierto las inscripciones para el servicio de 'Neguleku' de la Ludoteca del municipio, servicio que se ofrecerá durante el periodo de vacaciones escolares de Navidad 2025- 2026 para los niños y las niñas nacidas entre los años 2018 y 2022.

En un comunicado, el Consistorio ha explicado que se trata de un programa de actividades diverso, con juegos, talleres creativos y otras actividades que tiene como objetivo ofrecer a la infancia de Amurrio una alternativa de ocio educativo en euskera.

El servicio de 'Neguleku' se ofrecerá los días 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre y 2 y 5 de enero, y se llevará a cabo en la ludoteca municipal (Armurulanda). Podrán participar los niños y las niñas nacidas entre 2018 y 2022 (ambos incluidos) en horario de 9.30 a 13.30 horas.

Las plazas son limitadas, de modo que las personas interesadas en participar deberán inscribirse antes del 13 de diciembre de manera presencial en la Ludoteca (de 17.00 a 19.30 horas), rellenando el formulario y presentando el justificante de pago que podrá realizarse en el cajero del Ayuntamiento o mediante transferencia bancaria, indicando el nombre y apellido del niño o de la niña.

Las personas empadronadas en Amurrio tendrán prioridad, mientras que las no empadronadas podrán ocupar las plazas que queden libres. Si las inscripciones superan el número de plazas, se llevará a cabo un sorteo. El precio del turno de 'Neguleku' será de 25 euros, aunque podrá estar sujeto a una bonificación posterior, de acuerdo con la Ordenanza fiscal número 7, regulador de la tasa por la prestación del servicio de ludoteca.