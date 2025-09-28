Abiertas hasta el próximo martes las ayudas del Gobierno Vasco para el Emprendimiento Comercial

Archivo - Aenkomer expresa su preocupación por las implicaciones de la reducción de la jornada laboral en el comercio y hostelería - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco mantiene abierta hasta el próximo martes, día 30, la convocatoria del programa 'MerkaEkin 2025', dotado con 2,42 millones de euros y a través de la que se canalizarán ayudas al emprendimiento comercial.

'MerkaEkin', cuyo objetivo es impulsar nuevos proyectos de emprendimiento "viables y sólidos" en el sector comercial de Euskadi, se divide en dos programas: 'Ekintzaile Aholkularitza', de ayudas económicas para el asesoramiento especializado en emprendimiento comercial a la hora de constituir un nuevo negocio, y 'Ekintzaile Dirulaguntzak', de ayudas económicas para el emprendimiento comercial.

El presupuesto asignado para este programa es de 2.420.000 euros, repartido en 1,15 millones de euros para el programa 'Ekintzaile Aholkularitza', mientras el programa 'Ekintzaile Dirulaguntzak' tiene asignados 1,27 millones de euros.

Las ayudas estarán disponibles para las personas emprendedoras, pudiendo ser personas físicas, equipos promotores, personas autónomas, sociedades civiles, y comunidades de bienes y micro y pequeñas empresas, cuyas actividades estén relacionadas con la actividad comercial recogidas en las bases de la convocatoria, y cuya actividad económica se realice o esté previsto que se realice en el País Vasco.