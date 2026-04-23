Abierto hasta el 30 de abril el plazo para presentar propuestas a la XI edición de Presupuestos Participativos de Bilbao

BILBAO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao mantendrá abierto hasta el próximo 30 de abril el plazo para presentar propuestas a la XI Edición de los Presupuestos Participativos 2027, a los que se destinará una partida de 2 millones de euros.

Las personas interesadas podrán presentar sus propuestas través de un formulario habilitado en la página web municipal www.bilbao.eus, previa identificación mediante certificado digital o BakQ, o presencialmente en cualquier oficina de atención ciudadana, permitiéndose la presentación de una única propuesta por cada formulario.

Las propuestas recibidas serán publicadas en la web municipal en el mes de junio, tras su análisis técnico por parte de las diferentes áreas municipales. Posteriormente, se abrirá una fase de votación ciudadana del 21 de septiembre al 2 de octubre, en la que los bilbaínos podrán seleccionar los proyectos que consideren prioritarios para su barrio, distrito o la ciudad.

Los Presupuestos Participativos constituyen un proceso abierto que permite a la ciudadanía proponer y decidir sobre el destino de una parte del presupuesto municipal, "contribuyendo así a mejorar Bilbao", según ha destacado el consistorio.

REQUISITOS

Pueden participar personas mayores de 16 años empadronadas en Bilbao, entidades inscritas en el 'Registro Municipal de Entidades de Participación Ciudadana', entidades legalmente constituidas (asociaciones, fundaciones, sindicatos, colegios profesionales y corporaciones de derecho público), así como centros escolares y educativos de la Villa.

Las propuestas deberán estar relacionadas con competencias municipales, ser viables técnica y económicamente, ser de interés general para la ciudad o alguno de sus distritos, no superar un presupuesto de 300.000 euros y que se puedan llevar a cabo en el marco de 2027.