Abierto el concurso del cartel anunciador de las Fiestas de Álava, San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz 2026

Retreta de San Prudencio - DFA

VITORIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava ha convocado el concurso para seleccionar el cartel que anunciará las Fiestas de Álava, San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz 2026, con el objetivo de "fomentar la participación artística, apoyar la creatividad de jóvenes diseñadores, y contribuir a la difusión de la imagen de estas fiestas tan representativas del Territorio Histórico de Álava".

En un comunicado, la institución foral ha explicado que la convocatoria establece dos categorías: la general, abierta a cualquier persona física, y la Gazte, dirigida a menores de 25 años que cursen o hayan cursado estudios oficiales relacionados con las artes o el diseño.

Como novedad, los participantes en la categoría Gazte este año podrán presentar más de un cartel. En cuanto a los premios, la cantidad destinada para los mismos es de 3.500 euros. Cada una de las cinco candidaturas finalistas de la categoría general recibirá 350 euros, mientras que la propuesta ganadora de la categoría Gazte obtendrá también 350 euros.

La persona autora del cartel ganador del concurso percibirá un premio de 1.400 euros, cantidad que se suma, si corresponde, al obtenido como finalista o en la categoría Gazte, alcanzando un total de 1.750 euros. Todos los premios estarán sujetos a la retención correspondiente.

Los carteles deberán incluir los siguientes textos, con el euskera en posición preferente: 'ARABAKO JAIAK San Prudentzio eta Estibalizko Andre Maria Apirilak 28-maiatzak 1/2026' y 'FIESTAS DE ÁLAVA San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz 28 de abril-1 de mayo/2026'.

Las candidaturas podrán presentarse antes del 26 de enero de 2026 a las 23.59 horas de forma electrónica, a través de la Sede Electrónica de la Diputación Foral de Álava, o de manera presencial en el Registro General.