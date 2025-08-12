Abierto hasta el domingo el plazo del concurso de microcortos Eusko Label del Festival de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El plazo para inscribir cortometrajes en la tercera edición del concurso de microcortos Eusko Label está abierto hasta este próximo domingo en la página web del Festival de Cine de San Sebastián.

Impulsado por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, a través de Hazi, tiene como objetivo divulgar el producto de proximidad del País Vasco a través del cine, además de potenciar y dar a conocer todo lo relativo a la sostenibilidad del mundo agrario, ganadero y pesquero.

Según han detallado desde el Gobierno Vasco, los trabajos tendrán una duración máxima de tres minutos y estarán realizados con un teléfono móvil. La temática de los filmes deberá guardar relación con los objetivos de la sección Eusko Label, que "promueve la difusión de mensajes positivos relacionados con la aportación que hacen el medio rural y litoral y el primer sector de Euskadi a la sociedad urbana".

El comité de Selección del Festival escogerá seis cortos entre todos los que se presenten y un jurado experto decidirá cuáles son merecedores de los premios Eusko Label, el primero dotado con 6.000 euros y el segundo, con 4.000 euros. Los dos trabajos ganadores se proyectarán en el marco del Festival y los premios se entregarán en la gala de clausura.

Además de los seis trabajos a concurso, la sección Eusko Label contará este año con otros cortometrajes producidos por el Festival de San Sebastián, que los encargará a cineastas del ámbito vasco como trabajos relacionados con los valores que promueve el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.

El certamen cinematográfico donostiarra contará con los derechos de estos cortometrajes que serán difundidos en el ámbito estatal e internacional, de modo que la iniciativa Eusko Label sea conocida también fuera de Euskadi.