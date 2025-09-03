Abierto el plazo para presentación de proyectos para construir una nueva residencia de EHU en San Sebastián

Parcela donde se construirá la futura residencia del campus de Gipuzkoa de EHU. - EHU

SAN SEBASTIÁN 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El plazo para presentar proyectos para la construcción de una nueva residencia de estudiantes en el campus de la Universidad del País Vasco (EHU) en Gipuzkoa, en San Sebastián, está abierto hasta el 30 de octubre. Esta infraestructura, cuyas obras de construcción se prevé comiencen el año que viene, tendrá una capacidad de 200 plazas y cuenta con un presupuesto estimado de casi 21,5 millones de euros.

En un comunicado, fuentes de la EHU han dado cuenta de la publicación de la resolución por la que se aprueba el inicio del procedimiento para la redacción del proyecto, construcción y posterior explotación de esta nueva residencia universitaria en su Campus de Gipuzkoa, en San Sebastián.

El presupuesto estimado para la actuación asciende a 21.478.000 euros, con un plazo de ejecución de 30 meses. La concesión de la futura residencia es de 37 años.

La vicerrectora del campus de Gipuzkoa de EHU, Juana Goizueta, ha destacado que se trata de "una muy buena noticia" ya que la futura residencia ayudará a "aliviar el problema habitacional que tienen que afrontar muchos de los estudiantes del Campus de Gipuzkoa con todo el esfuerzo que ello supone para sus familias". "Esperamos y es nuestro deseo que en el 2026 puedan ya comenzar las obras", ha afirmado.

Además, ha recordado que en los últimos años la ocupación de las habitaciones de la actual Residencia Miguel Agud Querol "ha sido del 100%, existiendo una gran lista de espera con alumnado de la EHU que busca esa solución habitacional para cursar sus estudios superiores".

Tras su ampliación en el año 2012 se llegó a un número total de 424 plazas, que a día de hoy "resultan del todo insuficientes para atender la enorme demanda existente".

Además ha indicado que junto a la necesidad habitacional del alumnado de grado, se ha detectado "una creciente demanda de alojamiento de estudiantes extranjeros que acuden a la EHU a San Sebastián a través de los programas de movilidad que se impulsan desde la propia Universidad".

También ha añadido que hay "necesidades de plazas de alojamiento para personal investigador, especialmente investigadores junior que están iniciando su carrera investigadora".

"Es por ello que el Campus de Gipuzkoa ha lanzado esta convocatoria para la construcción de una nueva residencia que se ubicará en una parcela situada entre el paseo Manuel de Lardizabal y el paseo de Berio, entre la Residencia Universitaria, la Facultad de Derecho y el Centro Ignacio María Barriola", ha indicado, para añadir que la parcela cuenta con una superficie de 3.462 metros cuadrados y está actualmente ocupada parcialmente por un pabellón de una planta destinado a Museo de la Educación, aulas y comedor universitario, cuya demolición está prevista dentro del proyecto.

El nuevo edificio tendrá dos plantas bajo rasante y cinco sobre rasante. En la planta baja se ubicarán las zonas comunes: hall, cafetería, zonas de trabajo, sala de juegos y TV, espacios para reuniones, así como un espacio de usos múltiples reservado para la Universidad, que dispondrá de acceso independiente desde el paseo Lardizabal.

En las plantas superiores se ubicarán las habitaciones con una capacidad para 200 camas, en habitaciones individuales, 176 con cocina compartida y 20 con cocina individual. Además, el anteproyecto prevé una única planta de aparcamientos con una capacidad de 60 plazas.

Las empresas que se presenten deberán acreditar haber gestionado o estar gestionando, en los tres últimos años, servicios de alojamiento en residencias de estudiantes públicas o privadas. El plazo de presentación de solicitudes concluirá el 30 de octubre.