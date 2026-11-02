Abierto el proceso de selección de grupos locales para el 62 Festival de Jazz de San Sebastián

Archivo - Concierto de ETS en el 61 Jazzaldia - LOLO VASCO_EOLO/JAZZALDIA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proceso de selección de los diez grupos locales que actuarán en el 62 Festival de Jazz de San Sebastián, que se celebrará entre el 21 y el 25 de julio de 2027, está abierto.

Según han informado los organizadores del certamen, continúa su apuesta por los grupos vascos de Jazz, para los que ofrece varios cauces de participación en el Festival.

En concreto, el Jazzaldia reserva 10 actuaciones para otros tantos grupos locales que serán elegidos mediante el proceso de selección que iniciamos hoy. La iniciativa de llevar a cabo un proceso de selección entre las bandas vascas de Jazz comenzó en 2006 y se ha mantenido desde entonces con un gran éxito.

En la última edición se presentaron 49 grupos, de los que fueron preseleccionados 15 que actuaron en diversos espacios donostiarras. Finalmente el Festival escogió a los 10 grupos que se incluirían en el programa del pasado 61 Jazzaldia.

Los conciertos de selección fueron seguidos "por un público numeroso", según han destacado las mismas fuentes en un comunicado, y demostraron "el elevado nivel alcanzado por los grupos de Jazz locales".

El Festival programa además, de manera directa, otros proyectos de artistas vascos. Para optar a la selección, los grupos deberán completar su inscripción y enviar material antes de las 14.00 horas del 20 de noviembre de 2026.

Las bases de todo el proceso selección y el formulario de inscripción están en la página web del Jazzaldia (www.jazzaldia.eus ). Entre todas las propuestas recibidas, el 62 Jazzaldia seleccionará 15 grupos aspirantes, en atención a la calidad de la música presentada y a su adecuación a la línea de programación del Festival.

Esos 15 grupos actuarán en clubs y recintos de San Sebastián en fecha a designar (uno por día) entre los meses de enero y marzo de 2027. Los lugares y fechas de actuación serán comunicados a los medios para facilitar la asistencia del público interesado.

Tras esas actuaciones, el público asistente podrá puntuar al grupo que hayan visto y los diez grupos que mejores resultados obtengan serán los que finalmente se incluirán en el programa del 62 Jazzaldia.

La participación en este proceso de selección no tiene carácter competitivo, su único objetivo es seleccionar los 10 grupos locales que participarán en el 62 Jazzaldia.