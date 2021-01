Aburto afirma que Bilbao "debe estar preparada para un cierre perimetral la próxima semana"

BILBAO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha señalado que la capital vizcaína "debe estar preparada para un cierre perimetral la próxima semana". La situación es complicada y tenemos que estar preparados para ella", advierte.

En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, el regidor municipal analiza el impacto de la pandemia de covid-19 y reconoce que se está "en una situación complicada y la curva de contagios está creciendo mucho".

"Si seguimos así, y todo apunta a ello, la próxima semana en Bilbao estaremos por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes, en zona roja. Es decir, con cierre perimetral, con la hostelería cerrada también, sin deporte escolar... La situación es complicada y tenemos que estar preparados para ella", incide.

Tras pedir "responsabilidad individual", aboga por trasladar a la gente un "mensaje realista", ya que empieza a haber tensión hospitalaria y "lo que llegue la semana próxima será fruto de lo que ya hemos hecho".

Aburto, que defiende que las medidas que se adoptaron en Navidad fueron correctas, no responsabiliza a la hostelería de la situación y cree que la mayoría de los hosteleros están cumpliendo de manera "extraordinaria". "Pero es verdad que cuando estamos en un local nos relajamos, nos quitamos la mascarilla, y eso es un riesgo. No es responsabilidad del hostelero, sino de los clientes", añade.

VACUNACIÓN

Por otro lado, defiende la estrategia de vacunación de Euskadi y cree que se ha adoptado una "decisión prudente" para "tener un colchón por lo que pueda suceder, por si hay algún fallo en el suministro futuro". "Ese colchón ya está, ya hay stock guardado, así que creo que pronto vacunaremos a velocidad de crucero. Además, Euskadi ha sido de las primeras comunidades en vacunar a sanitarios", argumenta.

Asimismo, subraya que ya se está vacunando en festivos y llegarán nuevas vacunas, por lo que "en muy poco tiempo estaremos mucho mejor". "Que tengamos ya una vacuna es una grandísima noticia, pero no debemos bajar la guardia", incide.

EVENTOS

Por otro lado, afirma que para los carnavales ya ha habido reuniones en la comisión mixta y ve "difícil" que puedan celebrarse, mientras que para Aste Nagusia y BBK Live se trabaja con un "plan A, B y C".

"El A es que sea como siempre, lo que no va a ser fácil. El C es que sea como en 2020, llenando la ciudad de actividad cultural. Y el B un término medio. Quiero pensar que en verano vamos a estar mejor y trasladar ilusión y esperanza, pero no de forma fatua, sino fundada, porque la vacuna está aquí", asegura.