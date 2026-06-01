Aburto afirma que la candidatura única para el Mundial es "razonable y más beneficiosa"

1092114.1.260.149.20260601145017 El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto - EUROPA PRESS

BILBAO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha afirmado que la decisión de las instituciones vascas de plantear a la FIFA que San Mamés y Anoeta sean sede única en el Mundial 2030 es "razonable y más beneficiosa", y ha apostado por "continuar en la carrera" para acoger el campeonato. No obstante, ha advertido de que, aunque "queríamos y queremos el Mundial de Fútbol", no lo desean "a cualquier precio ni condiciones".

En rueda de prensa en Bilbao, el alcalde se ha referido a la decisión del Gobierno vasco, diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa, y Bilbao y San Sebastián de presentar una sede conjunta para el Mundial, y continuar con la intención de acoger el evento deportivo.

Aburto, que ha recordado que no ha hablado de este asunto hasta este lunes, asegura que las instituciones han estado trabajando en la presentación de una candidatura "que ha sido compleja". "Hemos decidido hacer un trabajo serio, riguroso y responsable", ha señalado.

El regidor bilbaíno ha destacado el carácter interinstitucional de la propuesta que se remitirá a la FIFA, que ha conllevado un mayor trabajo, por estar afectadas las instituciones, el Athletic y la Real. "Queríamos el Mundial de Fútbol y queremos el Mundial de Fútbol del 2030, pero no lo queremos ni a cualquier precio ni en cualquiera de las condiciones", ha asegurado.

Según ha recordado, ya en 2024 el Ayuntamiento trasladó a la FIFA una serie de cuestiones que "tenían que ser tenidas en cuenta para seguir adelante" como las inversiones, condiciones relativas a la exclusividad de determinados usos, la utilización del euskera o la modificación de algunos marcos normativos.

Ha recordado que siete instituciones vascas invirtieron en el Tour 12 millones de euros y, en este caso, se trata de "una cantidad muy superior" que implicaría a cinco instituciones, por lo que se ha aplicado "un criterio de prudencia". Finalmente, se ha presentado una candidatura única con dos estadios de fútbol, San Mamés y Anoeta.

"Esa es la apuesta que presentamos ayer a la noche a FIFA y ahora nos toca esperar a ver cuál es la valoración que hace, y por nuestra parte a seguir trabajando en esta carrera, en este camino hacia el Mundial del 2030", ha manifestado.

En su opinión, la propuesta es "razonable y más beneficiosa que la de tener dos sedes", que "generaría una complicación mayor" con los usos aeroportuarios, los de transporte o las infraestructuras hoteleras. "Teniendo en cuenta que somos dos ciudades que estamos a 100 kilómetros y ese concepto de Euskal Herria es algo que cada vez más tenemos que ir trabajando", ha dicho.

Según ha afirmado, cuando la FIFA estuvo el pasado mes de marzo en Bilbao planteó que se presentara el presupuesto el día 31 de mayo para tomar la decisión aproximadamente en diciembre de 2026. "Nosotros esperamos es que, ante esta propuesta, la FIFA se ponga en contacto con la candidatura para explorar esas condiciones", ha señalado.

CAÍDO DE LA CARRERA

Aburto ha apuntado que "hay ciudades que se han caído de esa carrera hacia el Mundial", (en alusión a Málaga, Murcia, Gijón y La Coruña) y, por lo tanto, "la FIFA o el Mundial de España, Marruecos y Portugal necesitan tener una infraestructura definida en la que hay que hacer inversiones importantes en muchos de los estadios". "Nosotros tenemos un estadio que creemos que está nuevo", ha indicado.

Tras insistir en la necesidad de reducir la exclusividad "de que no se puedan celebrar otros eventos en la ciudad durante determinados tiempos", de las inversiones, puesto que la propia FIFA reconoce que San Mamés "está muy bien" o que se tenga en cuenta el uso del euskera, ha afirmado que ya ha dado explicaciones a su socio sobre su "silencio y de algunas cosas" en el seno de la Junta de Gobierno, en la que comunicó a los concejales de PNV y PSE-EE que se estaba trabajando en una candidatura única.

Según ha recordado, Bilbao está también "trabajando en otras posibilidades". "Se nos ha sugerido por parte de UEFA que podemos presentar nuevamente una candidatura para una Champions femenina y es lo que estamos haciendo", ha adelantado.

"Las finales de Rugby el otro día nos decían que a ver cuándo pueden volver y evidentemente les dijimos desde la semana siguiente podíamos empezar a trabajar", ha manifestado. El Consistorio también pretende que haya una salida del Tour femenino desde Bilbao.

"Hay cuestiones que nosotros tenemos que seguir trabajando y que no queremos hipotecar. Hombre, no podrían coincidir en los mismos días, pero si se nos exige una exclusividad que afecta a varios meses, pues es ahí donde creemos que nosotros tendríamos que defenderlo", ha dicho.

Por último, ha llamado a evitar "polémicas artificiales que no ayudan a nada". "Creo que es importante intentar trabajar al unísono, trabajar con responsabilidad y con rigor de cara a definir cuál sea la mejor de las propuestas. Y eso es lo que humildemente hemos intentado hacer", ha concluido.