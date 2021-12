El alcalde de Bilbao afirma que "ha tocado moverse" ante la falta de medidas conjuntas del Estado

Alcalde de Bilbao insiste en que "esperaba algo más" de la Conferencia de presidentes y Euskadi hará "de otra forma" lo que debió aprobar

El alcalde de Bilbao y miembro del Consejo Asesor del LABI (Plan de Protección Civil de Euskadi), Juan Mari Aburto, ha asegurado que en Euskadi "ha tocado moverse" sin hacerlo "de cara a la galería" ante la falta de medidas conjuntas del Estado para hacer frente a la sexta ola de covid y su variante más contagiosa, ómicron.

El regidor bilbaíno ha afirmado que "esperaba algo más" de la Conferencia de Presidentes celebrada la pasada semana, que únicamente volvió a imponer la mascarilla en exteriores, por lo que Euskadi hará "de otra forma" lo que "debió ocurrir" allí.

En una entrevista concedida a Europa Press, Aburto se ha referido a la reunión que esta tarde mantendrá el consejo asesor del LABI y ha recordado que el Lehendakari llevó la pasada semana a la Conferencia de Presidentes una batería de medidas, "teniendo el plano científico y del conocimiento como soporte, en la confianza de que alguna de ellas pudieran adoptarse".

"Creo que hubiera sido un momento adecuado para tomar esas medidas, pero el Gobierno de España no lo entendió de esa manera y, a partir de ahí, ha tocado moverse", ha señalado.

En su opinión, resulta "muy positivo" que algunas comunidades autónomas con "mucha movilidad entre ellas", como Aragón, Euskadi, Cantabria, La Rioja o Asturias, "hayan decidido trabajar en común".

"Es el momento de los consensos, es el momento de los acuerdos, es el momento del trabajo en común. No es el momento de las discusiones políticas, de poner a la ciudadanía y a la salud en el centro, y tomar las decisiones que sean necesarias", ha apuntado.

PASO QUE NO DE DIO EN SU MOMENTO

Según ha manifestado, han sido precisos unos días "para dar este paso que no se dio en aquel momento, porque el Gobierno de España lo entendió de otra manera". "Es necesario tomar decisiones, gobernar es tomar decisiones y gobernar es tomar decisiones, no de cara a la galería, sino porque uno cree que son las correctas desde un punto de vista del bienestar de la ciudadanía. Aunque, a veces, no sean entendidas, nos toca actuar de esa manera", ha apuntado, en alusión al anuncio que hará el Gobierno vasco tras la reunión del LABI.

Juan Mari Aburto ha asegurado que "esperaba algo más" de una reunión de 17 de presidentes de Comunidades autónomas con la Presidencia del Gobierno del Estado que se celebró, porque "hay una situación que merece la atención y se iban a tomar decisiones". "Creo que es lo que debía haber ocurrido en ese momento, no ocurrió de esa manera y ahora tocará hacerlo de otra forma", ha añadido.

Preguntado por las Comunidades Autónomas que han decidido no adoptar, por el momento, medidas adicionales, como la madrileña, el alcalde de Bilbao ha asegurado que "cada uno debe tener en cuenta de las decisiones que adopta".

"A mí me ha tocado tomar decisiones en Bilbao, con Santo Tomas, Olentzero, la cabalgata de Reyes (actos que han sido suspendidos). Las he tomado con plena consciencia, con mucho dolor, pero creo que eran necesarias y las más correctas, sabiendo que son impopulares", ha señalado.

Juan Mari Aburto ha asegurado que no comparte la actuación de Madrid en la actual situación de pandemia. "Si lo compartiera, lo hubiera hecho aquí. Yo estoy actuando de otra manera, porque creo que es lo que exige esta situación tan complicada: lo que exige es poner la salud por encima de todo, poner la salud y a las personas en el centro, y salvaguardar la salud y la vida", ha indicado.

A su juicio, al margen de los datos de ingresos en planta y UCI y la elevada tasa de contagios, la "situación se está complicando también desde el punto de vista sanitario". "Yo también creo en la economía, que es absolutamente necesaria, pero, o tomamos medidas ahora o vamos a poner a la economía en un grave riesgo también. O paramos este virus, o como sociedad, podemos entrar en una dimensión muy complicada", ha concluido.