Aburto avanza que los índices de delincuencia de Bilbao bajaron "un poquito" el año pasado

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto - AYTO. BILBAO

BILBAO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha avanzado que los índices de delincuencia de la Villa, que se darán a conocer este lunes, bajaron "un poquito" el año pasado y, a pesar de ello, es "curioso" que la percepción de seguridad de la ciudadanía desciende, aunque se puntúa con un aprobado.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Aburto ha dicho que este descenso es "un dato positivo", aunque ha señalado que "no hay que echar las campanas al vuelo" y esperar a ver "si es una tendencia que se confirma" y si "frente a esa bajada de la delincuencia hay un aumento de la eficacia policial con más personas detenidas".

Además, el alcalde ha contrastado este dato de descenso de la delincuencia con los índices de percepción de seguridad de la ciudadanía bilbaína, que se sitúan en una media de 5,58 sobre 10.

Aburto ha señalado que ese 5,58 de puntuación a la percepción de seguridad es "aprobar, y aprobar en política hoy día ya es una cosa que no es fácil". Por lo tanto, ha puesto en valor que "los bilbaínos aprueban la situación de seguridad", aunque ha reconocido que "es verdad que hemos ido bajando un poquito", algo, a su entender, "curioso" porque los datos que se van a dar a conocer mañana reflejan que delincuencia no ha crecido".

En ese sentido, ha asegurado que el Ayuntamiento de Bilbao trabaja para reducir esa brecha entre "la situación real" y la "propia percepción de seguridad que tiene la ciudadanía", teniendo en cuenta los múltiples aspectos que inciden en la seguridad.

Aburto ha señalado que "se trata de comunicar muchas veces lo que hacemos y cómo lo hacemos". En ese sentido, ha recordado la operación de la Policía Municipal en Otxarkoaga que se ha saldado con la detención de una persona por tráfico de drogas, en cuya vivienda se encontró armamento, dinero y droga.

"Hemos explicado que, puesta a disposición judicial esa persona, nuevamente está en la calle, algo que nos preocupa", ha reconocido Aburto.

Además, ha apuntado que la seguridad "no solamente es un aspecto policial", sino que "tiene que ver incluso con el propio urbanismo y con la acción social", ya que "personas en una situación de vulnerabilidad pueden ser más proclives a cometer delitos".

Por eso, ha insistido en la necesidad de trabajar de "manera transversal", algo que el propio Pacto de Seguridad establece. "Es una forma en la que queremos seguir trabajando", ha afirmado.

ORIGEN DE LOS DETENIDOS

Sobre la polémica por la decisión del gobierno municipal de no hacer público el origen de los detenidos en contra del criterio del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco que sí informa de la nacionalidad de los arrestados, Aburto ha insistido en la necesidad de proteger el Pacto de Seguridad firmado en la Villa y ha dicho que él no podía "poner en riesgo algo que es muy valioso".

En Bilbao, ha remarcado, "tenemos la fortuna de tener ese pacto, que en el mandato anterior nos reunía a todos y cada uno de los grupos políticos del Ayuntamiento" y en el actual del PP "se ha dado de baja de ese pacto, él sabrá por qué".

Tras subrayar la importancia de "trabajar juntos" para abordar la cuestión que "más preocupa a la ciudadanía, que es "la cuestión de la seguridad", ha reconocido que "trabajar juntos muchas veces es más complicado y a veces hace que se tarde más en poner en marcha determinadas cuestiones, pero los objetivos y los resultados para lograr esos objetivos siempre son mejores".

El alcalde, que ha insistido en que ha querido preservar el Pacto de Seguridad porque considera que es "bueno para Bilbao y para los bilbaínos", ha reiterado que es "leal al PNV". "No tengo ninguna duda ni creo que haya ninguna duda sobre eso, pero soy leal a la ciudadanía de Bilbao. Es a quien me debo en este caso", ha subrayado.

Además, ha afirmado que "la opinión de Juan Mari Aburto no es relevante", sino que "lo que es relevante es trabajar juntos por mejorar la seguridad, que es la preocupación más importante para los bilbaínos y, como consecuencia, la primera de las prioridades para el Ayuntamiento de Bilbao y para este alcalde".