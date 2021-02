Aburto se compromete a dedicar una calle al personal sanitario en reconocimiento a su labor "encomiable" en la pandemia

Decae la moción del PP para otorgar un espacio con el nombre de "Las Enfermeras - Erizainen kalea" para "honrar" la labor de esta profesión"

BILBAO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, se ha comprometido este jueves a dedicar una calle o plaza de la Villa al personal sanitario en reconocimiento a su labor "encomiable" en la pandemia del Covid-19.

Aburto ha adquirido este compromiso durante el pleno de este jueves, en el que se ha debatido una proposición del PP en la que se instaba a la Alcaldía a que, en virtud de las competencias derivadas del Reglamento de Honores, Distinciones y Ceremonial, proceda a otorgar una calle, plaza o vía de la ciudad que con el nombre de "Las Enfermeras - Erizainen kalea", sirva para "honrar y reconocer tanto su valor como la labor que realiza esta profesión".

Finalmente, ha salido adelante una enmienda de modificación del equipo de Gobierno (PNV y PSE) por la que se solicita al alcalde de Bilbao que considere el dedicar un espacio, calle o plaza de la Villa al personal sanitario, como reconocimiento a "la encomiable labor que está realizando en el cuidado de la salud de las personas" durante la pandemia.

En la defensa de su moción, la portavoz del PP, Raquel González, ha destacado que la pandemia del Covid-19 ha permitido "visibilizar aun más la importancia" de la profesión de Enfermería y ha explicado que trae esta iniciativa al pleno tras la petición, el pasado 2020, año internacional de la Enfermería, del Sindicato de Enfermería SATSE para que el nombre de una calle o plaza de Bilbao se denominada "Las Enfermeras - Erizainen kalea", por considerar que "los méritos de la profesión justifican la concesión del nombre de una calle o una plaza" en la Villa.

Tras señalar que la enmienda del gobierno "incluye a todo el personal sanitario" y "no tiene nada que ver con la motivación" de la propuesta popular, González ha destacado que "si alguien ha tenido claro la necesidad de reconocer a todo el personal sanitario y su labor ha sido el PP". No obstante, ha dicho no querer que "por dar una calle al personal sanitario, más que merecida, cerremos la puerta a reconocer la profesión de la Enfermería".

Por su parte, la portavoz de Elkarrekin Bilbao, Ana Viñals, ha respaldo la iniciativa presentada por el PP, a petición del Sindicato de Enfermería, pero ha reconocido que le gusta más el enfoque propuesto por el equipo de gobierno en su enmienda, ya que en la misma se refieren a "todo el personal sanitario y no sólo a una parte".

Además, ha pedido al Gobierno municipal que, a la hora de implementar esta iniciativa, "sea justo y objetivo reconociendo de forma explícita que la mayoría del personal sanitario que compone nuestro sistema público de salud son mujeres". Así, ante el hecho de que "casi el 80% del personal de Osakidetza son mujeres", ha exigido que "se hable de mujeres y que se cite, en definitiva, a nuestras auxiliares, enfermeras y doctoras".

Además, ha solicitado que se tenga también en cuenta "a la hora de hacer historia, la encomiable labor de las mujeres y hombres que con su trabajo y profesionalidad, quizás no salvaron vidas de forma directa, pero sí nos permitieron vivir y resistir con dignidad los meses más duros del confinamiento", en referencia al personal de los supermercados, repartidores, del transporte público o de los servicios de limpieza, entre otros.

A su entender, "cualquier reconocimiento institucional del Ayuntamiento de Bilbao debe ser justo con el papel que estos sectores hicieron al principio de la pandemia, cuando el miedo y la incertidumbre era nuestro día a día".

Desde EH Bildu, el concejal Bruno Zubizarreta ha recordado que hace unos meses se aprobó por unanimidad una moción en la que todos los grupos municipales se comprometían a "denominar mayoritariamente con nombres de mujeres todas las nuevas calles, plazas y avenidas.

En este sentido, ha indicado que EH Bildu presentó una enmienda en la que "ensanchaba" la propuesta, ya que añadían la posibilidad para que en el callejero también se denominasen con nombres de colectivos feministas, "de profesiones que históricamente han desempeñado las mujeres y han sido invisibilizadas, así como de fechas o acontecimientos relevantes relacionados con el movimiento feminista".

Tras destacar que la Enfermería es una "profesión feminizada", ya que se calcula que aproximadamente el 85% son mujeres, Zubizarreta ha señalado que, ahora, en la situación de pandemia que estamos viviendo, el papel de las enfermeras y del resto del personal sanitario "está siendo vital para combatir el virus".

Por ello, ha considerado que "es justo reivindicar el trabajo de las enfermeras y del resto del personal sanitario", por lo que se ha mostrado a favor de la iniciativa del PP, que "serviría de merecido homenaje para una profesión tan importante como la enfermería". En cuanto a la enmienda del equipo de Gobierno, también le parece "acertado que el reconocimiento se extienda a todo el personal sanitario en su conjunto", por lo que también ha mostrado su apoyo.

En su respuesta a los grupos de la oposición, el concejal de Cultura y Gobernanza, Gonzalo Olabarria, ha defendido la necesidad de "reconocer a todos los colectivos profesionales que han contribuido a que esta pandemia la podamos pasar de la mejor forma posible".

En ese sentido, ha asegurado que la propuesta del equipo de Gobierno "no pretende excluir ni a las cajeras de supermercado, ni a los taxistas, ni a los conductores de autobús, ni a las personas que limpian nuestras calles", sino "justo lo contrario", y ha precisado que, en el caso concreto de la enmienda de modificación se pretende "incluir a todo el colectivo de las personas que trabajan en el ámbito sanitario, y no reducirlo solo al colectivo de enfermeras", que, según ha recordado, en febrero de 2019, a través del Colegio de Enfermería de Bizkaia, recibieron la Medalla de Oro de la Villa.

Para cerrar el debate, el alcalde de Bilbao ha trasladado su intención de cumplir con la iniciativa aprobada y ha indicado que tendrá que determinar cuál es el espacio "más adecuado", por lo que irá haciendo propuestas a los grupos municipales y tomará "una decisión al respecto".