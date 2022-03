Aburto dice que el Ayuntamiento de Bilbao trabaja para celebrar una Aste Nagusia "como la que conocíamos"

BILBAO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha afirmado este miércoles, "con toda la prudencia", que el Ayuntamiento trabaja para que la capital vizcaína celebre una Aste Nagusia "como la que conocíamos" antes de la pandemia.

En una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, Aburto ha señalado que la Concejalía de Fiestas e Igualdad dirigida por Itziar Urtasun "trabaja con empeño" con ese objetivo, aunque ha matizado que, "como siempre hacemos, por si acaso elaboramos un plan B".

"Pero nuestra ilusión y todos los esfuerzos estan encaminados a que este año tengamos en las calles de Bilbao una gran Aste Nagusia, como la que conocíamos", ha insistido.

Por otro lado, el alcalde de Bilbao ha destacado la actitud "bastante prudente" mostrada por los bilbaínos durante las celebraciones del Carnaval, en referencia a las declaraciones de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, en las que lamentaba que "algunas imágenes que hemos visto en Carnaval son preocupantes".

"Vi algunas imágenes por televisión y me parece que no fueron como debían ser. En todo caso, en Bilbao no tenemos tanta tradición carnavalera y no hemos visto ese tipo de imágenes en nuestras calle. La gente ha adoptado las medidas y la prudencia ha estado presente en el Carnaval", ha asegurado.