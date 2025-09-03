Aburto entiende la protesta "pacífica" en La Vuelta ante el "genocidio atroz en Gaza, pero no situaciones "incívicas"

Archivo - (I-D) El director general de Tour de Francia, Christian Prudhomme; el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, que posa con la cinta de la salida de la sexta etapa de La Vuelta Ciclista a España 2022 - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

Recomienda utilizar el transporte público porque transitar con un vehículo por el centro de la ciudad "hoy va a ser más complicado"

BILBAO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha dicho entender la protesta "pacífica" en el marco de La Vuelta a su paso por la Villa ante el "genocidio atroz en Gaza", pero no que se produzcan situaciones "incívicas".

Ante las protestas que se han convocado en la meta en Bilbao contra la participación del equipo ciclista Israel-Premier Tech en La Vuelta para denunciar la situación en Gaza, Aburto, en declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, ha afirmado que no le preocupan "como tal las protestas".

En ese sentido, ha asegurado que "el hecho de que haya banderas palestinas es algo absolutamente comprensible dada la situación de auténtica atrocidad que se está viviendo en Gaza por ese genocidio atroz que está causando el estado de Israel" y, desde ese punto de vista, ha dicho entender la "protesta pacífica".

"Lo que no creo que deba ocurrir, porque la imagen de Bilbao sería mala, es intentar otro tipo de situaciones de carácter más incívico", ha advertido.

Por otro lado, ha considerado que "si de lo que queremos hablar es de esa tragedia que está viviendo el pueblo gazatí, Europa tenía que actuar de otra manera". En ese sentido, ha señalado que "hay un acuerdo de asociación preferente con Israel que está basado en el respeto a los derechos humanos y es evidente que no se está cumpliendo". "Ahí es donde debería actuar Europa y también debería actuar la comunidad internacional en no permitir lo que está ocurriendo en Gaza", valorado.

Aburto, que espera que la carrera ciclista discurra con normalidad, ha dicho, sobre el dispositivo para la salida y meta de La Vuelta en Bilbao, que "está todo bien trabajado, pero no cabe duda que va a haber personas que tengan más dificultades de movilidad interna en la ciudad hoy".

Según ha dicho, la de hoy es una etapa, desde el punto de vista deportivo, "muy interesante" y ha apostado por aprovechar, "una vez más, este escaparate para mostrar una ciudad moderna y atractiva".

Ante las restricciones de tráfico, Aburto ha recomendado a quienes tengan que acudir este miércoles a Bilbao "utilizar sobre todo el transporte público" porque transitar con un vehículo por el centro de la ciudad "hoy va a ser más complicado".

En cuanto al operativo de Seguridad, ha indicado que "todo está en orden" y el dispositivo desplegado es "el adecuado". Aburto ha destacado que hay "un gran dispositivo" tanto por parte de la Ertzaintza como por parte de la Policía Municipal que está "muy coordinado" entre los dos cuerpos policiales y, desde ese punto de vista, "salvando esas dificultades de movilidad interna a la ciudadanía, está todo correcto".