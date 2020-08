Aburto: "No nos temblará el pulso al adoptar cualquier medida para preservar la salud y la economía"

Apela a la responsabilidad de la ciudadanía para que no use el espacio público este fin de semana porque "no puede haber fiesta"

BILBAO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha afirmado que no tiene "el dato" de que Bilbao, con 150 nuevos positivos por covid-19 en las últimas horas, pueda ser objeto de un 'confinamiento quirúrgico', pero ha advertido de que no le "temblará el pulso" para adoptar "cualquier medida" dirigida a preservar la salud y la economía. "Es mucho lo que nos jugamos", ha señalado.

Además, ha apelado "a la responsabilidad de la ciudadanía" para que no use el espacio público con fines festivos este fin de semana, en el que habría dado inicio la Aste Nagusia bilbaína, suspendida por la pandemia, porque en la actual situación "no puede haber fiestas".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el regidor de la capital vizcaína se ha referido a los últimos casos de covid-19 contabilizados en la capital vizcaína, uno de los municipios con más contagios.

Según ha afirmado, los últimos datos facilitados por el personal de Departamento vasco de Salud apuntan que los nuevos positivos en la capital vizcaína se elevarían a 150. Esta cifra, según Aburto, "confirma esos datos preocupantes de los últimos días", que demuestran que "el virus se sigue extendiendo y propagando".

Preguntado por la posibilidad de que Bilbao pueda ser objeto de un 'confinamiento quirúrgico' (cierre de pequeños territorios) que permite la alerta sanitaria declarada este lunes en Euskadi, ha asegurado que no tiene "ese dato".

A su juicio, la capital vizcaína "ni siquiera es el municipio con mayor índice" de covid-19, aunque sea "muy alto". Además, ha destacado que "se está haciendo un gran trabajo de rastreo" y, de los datos de ayer, "aproximadamente la mitad eran contactos de personas que habían sido contagiadas". "No tengo ningún dato, en estos momentos, de que se vaya a adoptar esa situación", ha insistido.

No obstante, ha dicho "tener muy claro" que el objetivo es "controlar la pandemia y preservar la salud para, de esa manera, también preservar la economía". "Cualquier medida que haya que adoptar, no nos temblará el pulso para hacerlo de esa manera, porque es mucho lo que tenemos en juego", ha dicho.

Por ello, ha emplazado a, "en cada momento", ver qué medidas "hay que ir adoptando", sin "anticipar acontecimientos" ni "alarmar de forma innecesaria a la ciudadanía".

No obstante, cree preciso "poner sobre la mesa la responsabilidad de todos y cada uno, también la institucional". "Vamos a pedir a la ciudadanía que ejerza esa responsabilidad en el cumplimiento de las medidas sanitarias y, en la medida de lo posible, se produzca una comunión entre ciudadanía e instituciones para cumplir esas medidas que vayan surgiendo desde el ámbito institucional".

SIN ASTE NAGUSIA

El alcalde de la capital vizcaína se ha referido a la ausencia de actos y celebraciones que se desarrollaban con motivo de la Aste Nagusia, y ha llamado a "tener claro que, en esta situación, no puede haber fiestas".

"Quien haya pretendido incluso llamarle de otra manera o utilizar la figura de Marijaia de una forma, a mi modo de ver, absolutamente irrespetuosa, creo que se equivoca", ha dicho.

Ha insistido en que este es "un año de tránsito", y "no puede haber fiesta", tal y como han acordado todos los partidos políticos y "parece que, finalmente, Bilboko Konpartsak lo ha entendido".

"Es importante que todos estemos al unísono y espero también que, en esta semana, que empezaría el próximo sábado, esté todo el mundo con esa responsabilidad, para que no se haga un a utilización del espacio público de manera festiva, como hemos visto en otros pueblos, con imágenes que no se pueden producir en Bilbao", ha dicho. Por ello, ha apelado, "una vez más", a la "responsabilidad de la ciudadanía".