Aburto tendrá este viernes su primera aparición pública en un acto del Ayuntamiento desde su operación

Archivo - El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO - Archivo

BILBAO 7 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, tendrá este viernes su primera aparición pública en un acto del Ayuntamiento desde que fue sometido a una operacion de cadera el pasado 9 de marzo.

Aburto, junto con la concejala de Euskera, Atención y Participación Ciudadana, Agenda 2030 e Internacional, Eider Inuntziaga, descubrirá este viernes, a las 11.00 horas, una placa homenaje a la fundadora de Salbatzaile Dantza Taldea, Begoña Arroyo Aldekoa. El acto se desarrollará en el centro municipal de Castaños.

Fuentes municipales han señalado que el alcalde se ha incorporado, poco a poco, a la actividad en el Ayutamiento, pero el acto de este viernes supondrá su primera aparición pública en un acto del Consistorio desde su operación.

Previamente, el pasado 25 de abril intervino en un acto del PNV, con motivo de la celebración del Alderdikide Eguna en el barrio bilbaino de Deusto, al que acudió con una muleta. Aburto acudió por su condición de alderdikide del PNV, ya que no se trataba de un acto institucional", pero sí fue su primera aparición pública desde la intervención quirúrgica.