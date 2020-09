Aburto tiende la mano a los grupos de la oposición para acordar, incluidos unos presupuestos "para tiempos de covid-19"

Advierte que la salida de la crisis sanitaria, "con consecuencias económicas, no vendrá si nos quedamos esperando una vacuna"

BILBAO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha tendido la mano a todos los grupos de la oposición para llegar a acuerdos sobre las materias que está desarrollando el equipo de gobierno de PNV y PSE-EE, incluidos unos presupuestos "para tiempos de covid-19", porque "Bilbao va a tener presupuestos", pero "si somos capaces de ensanchar esos acuerdos, serán unos mejores presupuestos".

En su intervención en el Pleno del Estado de la Villa que se celebra este martes en el Ayuntamiento de Bilbao, Aburto, tras resumir la gestión realizada durante el primer año de legislatura y repasar los proyectos a realizar, ha asegurado que la pandemia del covid "ha venido a nuestras vidas y se ha quedado sin pedir permiso, pero pasará". "Entre todos le vamos a hacer frente. Con responsabilidad, con respeto, con solidaridad, con el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias y las normativas de hábitos y conductas", ha afirmado.

El alcalde ha asegurado que "Bilbao aurrera" es "el espíritu que debe guiar nuestros pasos a partir de ahora" y ha advertido de que "la salida a esta crisis sanitaria, con consecuencias económicas, no vendrá si nos quedamos de brazos cruzados y esperando una vacuna", sino que "el binomio salud y economía, economía y salud, vendrá empujado por el valor de nuestros hábitos, individuales y colectivos".

Por ello, ha considerado necesario "compaginar el cuidado y respeto a la salud con ir preparando, de nuevo, la ciudad que queremos construir de aquí al 2025 o al 2030". En ese sentido, ha manifestado que Bilbao será en 2030 "una ciudad equilibrada entre los barrios, saludable, sostenible, segura, solidaria, sociable, soñadora y creativa, con servicios básicos de calidad, amigable para la infancia, la juventud y los mayores, respetuosa con el diferente y exigente en los derechos por la Igualdad". Y, según ha asegurado, se conseguirá "priorizando las necesidades de nuestras gentes y de nuestra ciudad, con unos presupuestos ajustados al momento que nos toca vivir".

El regidor ha apostado por seguir impulsando la limpieza y el transporte público, "apostando por una movilidad sostenible y responsable con el medio ambiente", y ha explicado que el Ayuntamiento situará los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Salud en general "en el centro de nuestras políticas municipales, al igual que la lucha contra las desigualdades sociales y la atención de las personas que lo necesiten".

También ha asegurado que los barrios "seguirán teniendo un gran protagonismo en el desarrollo de la ciudad", todo ello "sin dejar de lado los grandes proyectos estratégicos de ciudad, que los pelearemos y los trabajaremos con el resto de las instituciones hasta conseguirlos más pronto que tarde". De este modo, ha asegurado estar "dispuesto a ir donde sea y a hablar con quien sea por defender los intereses de la ciudadanía y el desarrollo futuro de nuestra ciudad".

"TIEMPOS DE ARRIMAR EL HOMBRO"

En ese sentido, ha afirmado que la sociedad de Bilbao quiere ver a los grupos municipales unidos, trabajando juntos a su servicio". "Son tiempos de arrimar el codo para reconstruir lo que hemos perdido, para ayudar al que ahora no sabe qué hacer, para hacer ciudad pensando en los demás y no en nosotros mismos", ha advertido.

Tras señalar que los bilbaínos "agradecieron el Pacto por la Seguridad, como agradecieron que todos hayamos trabajado unidos y sin fisuras en los tiempos duros del covid y del estado de alarma, incluso el que hayamos estado firmes en la no celebración de unas fiestas que hubiesen podido suponer un incierto resultado", Aburto ha reconocido que "trabajar juntos, a veces es más complicado, pero trabajar juntos da mejores resultados".

El alcalde, que ha asegurado que le gusta "el diálogo y el contraste de opiniones", ha considerado que "hoy es el momento de volver a tender la mano a todos los grupos y tener altura de miras". Según ha advertido, el esfuerzo que tenemos que hacer este año es "muy grande, pero no es nada si lo comparamos con el que van a tener que hacer decenas, cientos de familias en los próximos meses y años".

Aburto ha tendido la mano al resto de grupos "desde la autocrítica", a la vez que ha pedido disculpas por las veces en las que su "actitud" haya podido "dificultar acuerdos" y por lo momentos en que, "probablemente" su "obstinación" le haya "impedido ver otras soluciones diferentes". También les ha trasladado su compromiso de "seguir trabajando, de mejorar, desde la humildad, la autocrítica y la vocación de servicio público".

Además de continuar "unidos" en el Pacto por la Seguridad y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, Aburto ha reiterado su ofrecimiento final de pactos o acuerdos en cuatro materias, que considera que necesitan "más que nunca de unidad y de trabajo conjunto: la lucha contra el covid-19, por un Bilbao Ciudad de Valores, por el Pacto por la Cohesión Social de Bilbao, y por el Pacto por los Barrios de Bilbao".

Aburto ha recordado que todas estas materias se están desarrollando por parte del equipo de gobierno y ha asegurado que lo van a seguir haciendo y que le gustaría hacerlo "contando con el resto de los grupos". "A mí no me duelen prendas para decir cuando las cosas se hacen bien, las haga quien las haga. Y conocen bien mi debilidad por los acuerdos y por el diálogo", ha afirmado, para considerar que "nadie entendería" que los grupos de la oposición no se sumaran a todos o a algunos acuerdos, "incluida la posibilidad de aprobar unos presupuestos para tiempos de covid".

Según ha asegurado, Bilbao "va a tener presupuestos, y a través de esos presupuestos vamos a dar respuesta a la gente, pero estoy plenamente convencido que si somos capaces de ensanchar esos acuerdos, Bilbao tendrá mejores presupuestos". "Vamos a dar también en esto un ejemplo", ha emplazado.

"Esta es mi mano abierta. La mano de las bilbaínas y bilbaínos que quieren que trabajemos juntos por el bien de nuestra ciudad, de ese Bilbao al que tanto queremos y por el que estamos dispuestos a dejarnos la piel para salir adelante", ha concluido.