Activado el aviso por precipitaciones intensas en Euskadi

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BILBAO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado, desde las seis de la tarde de este martes, el aviso amarillo ante la previsión de que se produzcan precipitaciones intensas que podrían superar los 15 l/m2 en una hora.

Se esperan chubascos moderados y tormentosos, con posibilidad de ser localmente fuertes y de que vayan acompañados con granizo, de entre 2 y 4 cm, y rachas fuertes o muy fuertes de viento, que oscilarán entre los 60 y los 100 km/h.

El aviso amarillo se prolongará desde las seis de la tarde hasta la medianoche con una previsión de que las precipitaciones puedan superar los 15 l/m2 en una hora.