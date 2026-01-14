Activado este jueves el aviso por rachas de viento de más de 100 km/h en Euskadi

Archivo - Rachas fuertes de viento en Euskadi. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado para este jueves, 15 de enero, el aviso amarillo ante la previsión de que se produzcan rachas de viento que podrían superar los 100 km/h en algunas zonas expuestas.

El aviso estará activo desde las seis de la mañana hasta las tres de la tarde. Se espera que las rachas de viento del sur-suroeste puedan superar los 100 km/h en zonas expuestas de Bizkaia, especialmente en zonas de montaña del oeste. En espacios expuestos de Gipuzkoa y del oeste de Álava las rachas de viento pueden rondar los 80-100 km/h.

Por lo que respecta a áreas no expuestas al viento, se prevé que se puedan superar los 80 km/h en el territorio vizcaíno, especialmente en el oeste.