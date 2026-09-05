Activados en Euskadi avisos amarillos para este sábado y domingo por temperaturas muy altas

Archivo - Un termómetro marca 36 grados en la zona de Indautxu en Bilbao. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco ha activado avisos amarillos para este sábado y domingo por temperaturas muy altas.

En concreto, para este sábado, está activado el aviso, desde las 13.00 horas hasta las 19.00 horas. Las temperaturas máximas podrían rondar los 35ºC en la zona de transición y los 37ºC en el eje del Ebro. Por su parte, en la zona costera las temperaturas máximas podrían rondar los 26ºC y en la zona cantábrica interior los 31ºC.

Para el domingo, el aviso amarillo está activado para las mismas horas. Las temperaturas máximas podrían rondar los 34ºC en la zona de transición y los 35ºC en el eje del Ebro. Por su parte, en la zona costera las temperaturas máximas podrían rondar los 29ºC y en la zona cantábrica interior los 32ºC. Durante la madrugada las temperaturas en el interior rondarán los 17-19ºC y los 20ºC en la zona costera.