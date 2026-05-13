Acusado de matar a un varón de 77 años en Bilbao niega el crimen y dice que solo era el "tarjetero" de una banda

Juicio contra el acusado de la muerte de cinco hombres en Bilbao. - EUROPA PRESS

BILBAO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El acusado de la muerte de cinco hombres en Bilbao y de dos intentos de asesinato de otros dos varones, con los que quedaba a través de una aplicación de citas para homosexuales para robarles, ha negado haber matado a un varón de 77 años el 5 de octubre de 2021, y ha dicho que solo era el "tarjetero" de una banda integrada por otros tres individuos, a los que la Ertzaintza no ha podido identificar.

La sección segunda de la Audiencia Provicial de Bizkaia ha acogido este miércoles la primera sesión del juicio con tribunal del jurado en el que el acusado se enfrenta a peticiones de prisión de hasta 30 años por el asesinato de un varón, de 77 años, el 5 de octubre de 2021 en una vivienda de la capital vizcaína, y por un delito de estafa que ascendería a 3.000 euros. Se trata del segundo juicio con jurado por uno de las cinco muertes que se le imputan.

El procesado se encuentra en prisión tras haber sido condenado a 25 de años por el asesinato con alevosía de un varón con el que había quedado a través de una aplicación de contactos para homosexuales el 17 de octubre de 2021, pena que se suma a otra condena de 10 años por un delito de asesinato en grado de tentativa por tratar de matar el 17 de diciembre de 2021 a otro varón, con el que también contacto a través de la misma web de contactos, en su piso del Casco Viejo bilbaíno.

Además, está condenado a 2 años y 3 meses de prisión por estafa continuada por sacar dinero y realizar compras por más de 6.300 euros de una tarjeta cuyo titular había muerto. En este caso, el Tribunal Constitucional ha ordenado reabrir las investigaciones al Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao, que había archivado las diligencias al considerar que en el cadáver, localizado en su domicilio, no había signos de violencia.

Por los hechos ahora enjuiciados, la muerte de un varón de 77 años el 5 de octubre de 2021 en su vivienda en Bilbao que se habría producido por una insuficiencia cardiorrespiratoria por estrangulamiento, el Ministerio Fiscal solicita una pena de 16 años por homicidio y de 3 años por estafa continuada, mientras que la acusación particular eleva la petición a 25 años por asesinato y 5 años por robo con violencia con agravante de reincidencia.

Por su parte, la acusación popular ejercida por Gehitu, Asociación de Gais, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, solicita casi 29 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía con la agravante de discriminación por orientación sexual y estafa informática.

En concepto de responsabilidad civil, las acusaciones demandan entre 42.000 y 65.000 euros de indemnización para los familiares del fallecido, así como la reposición de 3.000 euros que el encausado habría transferido de la cuenta de la víctima a la suya.

En su escrito provisional, el Ministerio Fiscal mantiene que el acusado contactó con la víctima a través de una aplicación, acudió a su domicilio el 5 de octubre de 2021 y "con el ánimo de acabar con su vida y sin que pueda determinarse el modo, medio o forma empleada, le ocasionó una insuficiencia respiratoria que le provocó a muerte".

Después, según el relato de la fiscalía, el encausado, "con el propósito de obtener un beneficio patrimonial ilícito", realizó dos transferencias por importe total de 3.000 euros de la cuenta de la víctima a la suya a través de la banca digital utilizando el teléfono móvil del fallecido.

La acusación particular sostiene que el acusado y la víctima "entablaron conversación" por una aplicación de contactos entre hombres el 5 de octubre de 2021 y "acordaron tener un encuentro sexual" en el domicilio del fallecido, que "pensaba que iba a tener una relación íntima", pero que se vio "rodeado de forma sorpresiva por el cuello" por el encausado que le realizó "una estrangulación antebranquial de la presa carótida mediante la maniobra conocida como mataleón, originándole primero la pérdida de conocimiento y, posteriormente, la muerte".

Asimismo, le acusa de realizar sendas transferencias de 2.000 y 1.000 euros de la cuenta del fallecido a la suya "mediante llamada y mensaje de texto recibido en el teléfono móvil de la víctima" y abandonar el domicilio donde ocurrieron los hechos "cerrando la puerta de golpe y dejando el móvil de la víctima en la casa".

ORIENTACIÓN SEXUAL

Por su parte, la acción popular ejercida por Gehitu mantiene que el acusado, a través de la aplicación de citas, seleccionó a la víctima "en razón de su orientación sexual, haciéndole creer que tenía interés en tener un encuentro sexual con él en su domicilio". Así, sostiene que fue "su orientación sexual homosexual el elemento diferenciador y discriminatorio sobre el que el acusado se basó" para perpetrar los hechos.

Según recoge Gehitu en su escrito provisional, "prevaleciéndose en la creencia de que iban a mantener relaciones sexuales", el acusado "procedió a estrangular, a sangre fría, de improviso y de manera inesperada", a la víctima "con el ánimo de neutralizarla, asumiendo plenamente el riesgo y la consecuencia de acabar con su vida, mediante el conocido como mataleón, una técnica letal".

La acción popular señala que el acusado, "aprovechando el estado de indefensión de la víctima", realizó "un estrangulamiento con ánimo de facilitar la comisión de delitos patrimoniales" y, en esa línea, le acusa de trasferir de la cuenta del fallecido a la suya 3.000 euros "con el ánimo de enriquecerse ilícitamente".

El abogado de la defensa ha asegurado que va a ser "materialmente imposible demostrar" que su defendido tuvo "cualquier contacto físico" con la víctima, ha remarcado que no se ha encontrado "ninguna huella" del acusado en el domicilio del fallecido y ha dicho que tampoco se va a saber "qué pasó con las transferencias bancarias, si se las quedó, si sacó el dinero, porque no hay pruebas".

"TARJETERO"

En su declaración, el ebcausado, que únicamente ha respondido a las preguntas de su abogado, ha declarado que en el verano de 2021 conoció a unos "colegas" en una discoteca de Bilbao que le ofrecieron "servir como tarjetero, recibir bizums ytransferencias" y, "algunas veces" le daban "unas tarjetas para sacar dinero de las cuentas". Como era "dinero fácil", ha dicho que aceptó y ha explicado que el ambiente en el que se relacionada con estas tres personas era "de festejo, para repartir dinero y drogarnos".

El encausado ha negado conocer a la víctima y ha asegurado que no tuvo "para nada ningún contacto" con él ni recibió "ningún mensaje, ni llamadas, ni whatsapp" del fallecido, y tampoco sabe como éste tenía en su móvil su contacto. "Ni lo conozco, ni sé dónde vivía, ni nada", ha insistido, para asegurar que no ha utilizado la app a través de la cual, según las acusaciones, habría contactado con el fallecido.

Tras recordar que se entregó de forma "voluntaria" ante la Ertzaintza en mayo de 2022 al conocer que estaba siendo buscado "como presunto asesino en serie de homosexuales" tras el intento de asesinato el 17 de diciembre de 2021, ha reiterado, tal y como manifestó en los juicios anteriores, que "iba a pagar por lo que he hecho, no por lo que no he hecho. "Por eso siempre he dicho la verdad", ha apuntado.

El acusado ha dicho que los otros tres integrantes de la banda le entregaban las tarjetas con el PIN, él sacaba el dinero de las cuentas y luego contactaba con ellos y se lo gastaban. Cuando se entregó, informó a la Ertzaintza y al juez ante el que declaró de la existencia de estas tres personas pero "ya se habían ido, algunos habían abandonado el país y otros estaban en el sur".

En cuanto a las transferencias, ha afirmado que no sacó ese dinero de la cuenta del fallecido el 5 de octubre de 2021 y que "ni siquiera" recuerda "haberlo visto".